8離岸風場完工併網 鄭麗君：續強化風電金融支持

（中央社記者賴于榛台北13日電）根據經濟部最新資料，截至2025年底，已有8個離岸風場完工併網，累積474座風力機安裝（裝置容量4.4GW）。行政院副院長鄭麗君指示，持續務實評估台灣離岸風電可設置的最大海域範圍，以及強化離岸風電綠色金融支持。

行政院今天透過新聞稿指出，鄭麗君昨天主持「氣候變遷與淨零轉型專案小組」研商會議，並邀集經濟部、內政部、農業部、交通部、環境部、國發會、國科會、金管會與財政部等相關部會與會。

根據經濟部報告，離岸風電自示範獎勵、潛力場址及區塊開發三階段推動至2025年底，已有8個離岸風場完工併網，累積474座風力機安裝（裝置容量4.4 GW）。

鄭麗君指示，進行相關海域圖資的套疊分析與盤點作業，務實評估台灣可設置的最大海域範圍，確保整體規劃的前瞻性，同時要適時向業者說明離岸風電的中長期規劃方向與設置目標，以利開發商及早掌握政策方向，進行前期評估與資源準備。

行政院解釋，離岸風電2035年前約有新台幣2兆元的資金需求，國發會會中說明，離岸風電已納入「兆元投資國家發展方案」的優先推動項目，鑑於未來離岸風場興建規模擴大、融資需求倍增，既有融資保證機制將持續精進，包括研議增加保證專款規模及提高保證倍數，擴大保證額度達1560億元，提升整體融資保證量能。

國發會也提到，後續將研議認定離岸風電計畫屬廣義民間參與公共建設項目，透過多元金融工具與制度支持，穩健推動離岸風電及淨零轉型目標。

金管會報告指出，為鼓勵保險業資金投入離岸風電產業，已採取多項法規調整與配套措施，未來將持續精進相關制度，保險業放款依法應為擔保放款，金管會將研議擴大經主管機關認可信用保證機構的適用範圍，並推動離岸風電相關金融商品於證券市場發行，增加保險業資金參與離岸風電的多元管道，同時持續檢討並優化風險係數，強化誘因設計。

鄭麗君指示，相關部會應持續強化離岸風電綠色金融支持，進一步打造更完善且具吸引力的風電投資環境，藉以穩定擴大國內綠電供應量能，回應產業及社會對綠電的實際需求，也請國發會及金管會積極參與由經濟部主責的離岸風電業者定期座談，透過與業者直接溝通，強化政府投融資協助措施的宣導與說明，確保政策工具有效傳達並落實執行。（編輯：張若瑤）1150113