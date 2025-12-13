8類電器「待機」仍耗電！隨手拔插頭減碳護荷包

比起夏天，冬季似乎不會長時間用到特定電器，然而經濟部能源署與台電都指出，有些電器只要插著電就會默默耗電，這類電器都有待機電力，長時間累積下來，一樣是「吃電怪獸」。

即使電器插電不用，還是要注意待機電力的消耗導致電力流失。（示意圖／非當事物品／中天新聞）

台電先前列出「吃電小怪獸圖鑑」，共分成2大類，其一為「低調隱藏型」，顧名思義就是多數人可能不會注意到它們的待機電力，但電器仍有電力消耗，包含電視機上盒、音響、印表機等，建議使用有獨立開關的插座，電器不用時，就切掉獨立開關或拔掉插頭。

其二是「穩定進攻型」，像是電鍋、電熱水瓶、儲熱式電熱水器等，這些電器長時間維持保溫模式，就會默默吃電，民眾可選擇能源效率1級的產品，並加裝定時器，避免長時間保溫。

廣告 廣告

此外，經濟部能源署也在臉書發文表示，有的電器即便只是插著電不用，同樣會耗電，最簡單的分辨方法就是看電器是否「插電會亮燈」，例如電視、電腦、冰箱、冷氣、電扇等，這類電器會需要「待機電力」，儘管耗電量看著不大，長時間累積也會讓電力在不知不覺中流失。

能源署建議，出門旅遊要記得關掉電視電源，冬天用不到冷氣也可以拔掉插頭，每天用完電腦就要關機讓電腦休息，睡前順手關閉延長線電源，小動作就能減碳、省荷包。

延伸閱讀

陸畢業生規模創新高！憂AI取代就業 學者：非全貌不用悲觀

美勞動力嚴重短缺！摩根大通：或成國家安全最大威脅

統一全國AI法規！川普簽署行政命令 收回各州監管權