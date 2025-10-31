8飲食習慣 改善腰痠手麻

現代人長時間久坐、少運動，常出現腰痠背痛、肩頸僵硬等問題，中醫提醒，平時應注意保暖，尤其是腰背與關節部位，並且適度運動、規律作息、攝取溫熱飲食，有助改善氣血循環。（李念庭攝）

現代人長時間久坐、使用手機電腦，或工作壓力大、運動不足，常出現肩頸僵硬、腰痠背痛、手腳麻木等問題。中醫師指出，民眾常以為這些症狀是正常老化，其實是身體氣血運行出問題，應保持溫暖、適度運動、規律作息，也可尋求中醫治療，搭配溫熱飲食調理，改善氣血循環。

明悅中醫診所院長曾雴瑜說明，久坐少動、姿勢不良，或天冷寒氣入侵、壓力大，都會造成氣血不暢。一旦氣血受阻、經絡不通，就容易產生疼痛、痠麻、緊繃等症狀。

曾雴瑜指，不同部位痠痛，對應不同經絡與臟腑功能，如肩頸僵硬、頭痛，與風寒侵襲、肝氣鬱結、頸部氣血不通有關，對應穴位為風池穴、肩井穴、百會穴；腰背痠痛、僵硬無力，是久坐久站、腎氣不足所致，對應穴位為腎俞穴、委中穴、大腸俞穴；手腳麻木、循環不良，則是氣血虧虛、經絡瘀阻，對應穴位為合谷穴、太衝穴、陽陵泉穴。

中醫強調內調外治雙管齊下，常見療法含針灸刺激特定穴位、調整經絡氣血，拔罐拔除體內寒氣與濕氣、活血化瘀，推拿疏通經絡、放鬆肌肉，或艾灸溫通經絡、驅寒止痛。

日常飲食調養，曾雴瑜建議以活血祛寒食材為主，可多攝取生薑、蔥白，驅寒散寒、促進血液循環；桂圓、紅棗可補血養心、增強氣力；當歸、川芎可活血化瘀、緩解疼痛；黑芝麻、核桃則能補腎強筋，改善腰膝痠軟。

曾雴瑜提醒，日常生活中，應保持溫暖、適度運動、規律作息、經絡暢通，有效預防與緩解痠痛。運動後，不宜吹冷氣或立刻沖冷水澡，注意保暖避免寒邪侵體，尤其是腰背與關節部位，久坐每小時應起身活動，適時伸展肩頸與腰部。