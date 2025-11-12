8點女星爆私事太多頻請假！慘遭編劇賜死 民視回應曝真相

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

女星賴慧如在6年內接演了5部8點檔，而今年29歲的她在劇中更是超齡演出，不只演出母親的角色，甚至還演到阿嬤。由於賴慧如不論在劇中，還是綜藝節目上的表現都相當亮眼且風趣，讓她深獲粉絲的喜愛，但沒想到她在8點檔《好運來》突然提前「領便當」，讓觀眾相當錯愕，而據悉，竟與她經常請假有關。

賴慧如被爆因私事太多頻繁請假，慘遭提前領便當。（圖／翻攝自賴慧如IG）

根據《鏡週刊》報導，賴慧如在今年9月中突然被編劇賜死，而當時她才因演出舞台劇放長假回歸不久，讓她有些傻眼。據了解，因8點檔的演員需整天待命，直到隔天的班表出來後才可以放心休息，不過賴慧如卻因私人行程太多頻繁請假，讓劇組在安排上有些疲於奔命。

廣告 廣告

其實賴慧如在今年4月和國標舞老師劉家銘補辦婚禮後，便去了家族旅行，7月又演出周遊監製的歌舞劇《她的一生》請了長假，加上她是胡瓜綜藝節目的固定嘉賓，時常都要配合出外景，可見行程相當繁忙。不僅如此，她的健康狀況也頻亮紅燈，先是因錄外景玩遊戲時，手不慎受傷導致生活不便，隨後經期不順被檢查出是泌乳激素過高，有罹患腦下垂體腫瘤的風險，便開始調養身體，因此頻繁進出婦產科，一度被誤以為懷孕，讓她有些無奈。

針對此事，民視稍早也做出回應，「《好運來》劇中角色的加入或離開，皆依照劇情走向與製作需求安排，並非個人因素。目前劇情多線發展、節奏緊湊，後續更將迎來關鍵反轉，敬請觀眾持續鎖定。」





更多FTNN新聞網報導

《整形過後》要播了！揭開「5大文明病」 艾怡良崩潰：比起怕死更怕醜

胡釋安爆「暗助粿粿出軌」偷情王子 胡瓜首度回應！揭關鍵內幕

黃明志遭押9天將獲釋 謝侑芯閨密怒控：總有過失致死吧？

