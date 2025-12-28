8點檔夫妻檔攜手挺弱勢！暖喊：讓愛流動 「校園民歌教父」現身助陣

文汶（左）跟吳皓昇（右）開心女兒模模一起參與做公益。民視提供

文汶與吳皓昇夫妻以自創保養品牌名義，發起「猴爺歲末感恩公益演唱會」，27日晚間在新北市樹林區門市溫馨登場，邀請嘉義教養院院生及長期守護流浪動物的旺媽狗園園長共度暖心午後，透過歌聲與行動為寒冬注入滿滿希望。

此次公益盛會陣容堅強，不僅邀請到「校園民歌教父」葉佳修老師現身助陣，還有影視男神田家達熱情參與，與文汶、吳皓昇一同用音樂與陪伴，傳遞正向能量，現場氣氛溫馨感人。

吳皓昇（左起）、文汶與葉佳修、田家達同框合照，為歲末公益注入滿滿正能量。民視提供

文汶表示，舉辦這次活動最主要的初衷，就是希望透過實際行動關懷弱勢，同時也呼籲社會大眾一起投入公益：「希望大家可以一起做一些公益，給社會多一點回饋。」整場活動結合經典老歌與舞蹈表演，現場氣氛溫馨又歡樂，八點檔演員們也用行動力挺弱勢，讓寒冷冬日充滿暖流。

吳皓昇忙拍《豆腐媽媽》 感動老婆忙品牌不忘公益

吳皓昇因忙於拍攝《豆腐媽媽》，進組後無法全程協助籌備，談起老婆文汶仍一邊為品牌打拚、一邊惦記著回饋社會，他感性表示：「看到她除了想著產品如何突破，還一直掛念著做公益，真的讓我非常感動。」

廣告 廣告

吳皓昇（左起）、文汶、田家達透過實際行動關懷弱勢。民視提供

葉佳修老師也表示，很開心能用音樂陪伴院生度過美好午後；田家達則笑說，能在歲末年終參與這麼有意義的活動，讓自己內心充滿感謝與力量。文汶與吳皓昇認為，這不只是一場演唱會，更是一場「讓愛流動」的行動。他們期盼藉由這次聚會，點亮弱勢族群的冬日曙光，也邀請更多人一同在歲末年終之際，傳遞善意與希望。



回到原文

更多鏡報報導

曾智希遭扯內衣露「南半球」 幕後推手竟是老公陳志強！揭本想選更火辣款式

台8女星潘奕如揭與曾馨瑩20年閨密情 進郭台銘豪宅借10萬華服！吐露緊張心聲

遭「逼生子」喝藥！台8女星上演激烈婆媳大戰 無奈勸世：老公要慎選