8點檔女星昔因車禍毀容！花500萬重建 手術10餘次5年才完全修復

8點檔女星徐千京擁有亮麗外型，曾代表台灣參加環球小姐選美比賽，之後轉往續劇圈發展，近期因演出8點檔《好運來》中的獲得關注。但其實8年前她曾因一場車禍毀容，前後動了十幾次手術，整整5年才完全修復，光醫藥費就花了500萬。

8點檔女星徐千京曾因車禍毀容。（圖／民視提供）

根據《鏡週刊》報導，徐千京8年前至北京電影學院表演系研究所攻讀碩士學位，當時也拍了許多網劇及網路電影，還與于朦朧合作過，沒想到她在返台時竟發生重大車禍，導致她眼皮受創，影響到視力，當時總計動了十幾次手術，花了5年才復原，而過程中她也一度想要放棄。

徐千京發文回憶這段日子時坦言，「外觀上的改變讓我瞬間失去了工作工具，那段黑暗時期，我連照鏡子都難以接受。」她也因此去看了精神科，父母見狀也相當擔心。但媽媽告訴自己，「不要覺得毀容就代表失去一切，把它當成你的韜光養晦。多學一點才藝，等整理好自己，你就會十八般武藝樣樣都行。」所以她去學了各種才藝及考取廚師、麵包師證照，「 一步步從不敢見人，到找回站在鏡頭前的勇氣。」

徐千京感謝李進良在當年的幫助。（圖／翻攝自徐千京臉書）

此外，徐千京也感謝李進良在當年的幫助，「在我最不知所措的時候，他鼓勵我，安排護理師專車陪我去諮詢，還介紹了專門救眼睛的醫生給我。」她透露，過程中十幾次的治療非常辛苦，但對方給予她的善意和支持，是將自己拉出深淵的關鍵，「雖然直到現在，我在鏡頭前仍會因為在意不對稱而緊張，但這就是我經歷的一部分。走過黑暗，讓我更懂得珍惜現在能被看見的每一刻。」





