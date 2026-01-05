8點檔女星豁出去！火辣誘惑尺度大開 開玩笑喊：回家做功課看色情片
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
民視8點檔《豆腐媽媽》收視率穩坐全國第一。劇中蘇晏霈飾演的「育玲」與李運慶飾演的「家軒」這對夫妻檔，原本看似甜蜜，近日劇情卻急轉直下，兩人感情疑似出現裂痕。這段「關係危機」不僅考驗演員演技，更爆出兩人從影以來「尺度最大」的對手戲，引發觀眾高度期待。
出道以來常被封為「國民暖男」的李運慶，這次在《豆腐媽媽》中顛覆形象挑戰「渣男」角色。他坦言，過去演暖男演到有些疲乏，對於這次轉型，李運慶表示，「演渣男我其實有點興奮！我希望能用不同角度詮釋，因為可恨之人必有其可憐之處。我希望讓觀眾看到這個角色的厚度，而不只是單純的壞。」 此外，他也笑說，能跟女神蘇晏霈對戲是最大的動力，至於劇中的親密戲碼，身為人夫的他早已跟老婆報備，絕對專業至上。
飾演妻子的蘇晏霈則是將演藝生涯的「第一次大尺度」獻給了本劇。她透露，前幾天剛拍攝完一場極具挑戰性的「性感引誘」重頭戲。為了營造浪漫氛圍，馮凱導演甚至開玩笑預告，「會讓妳坐到對方身上」，讓蘇晏霈緊張到大開玩笑回應：「那我回家做功課看色情片！」
蘇晏霈感性表示，雖然自己在戲中展現了「肉肉的」性感美，但非常滿意拍攝效果。她坦言，拍攝前因為太緊張，為了讓肢體更放鬆，「導演很貼心問我需不需要真的（喝酒），我說我有點弱，需要一點工具來放鬆。雖然不鼓勵喝酒，但在專業演出下，這能讓我們更自在地呈現那種唯美又刺痛的氛圍。」
