8點檔女星車禍遭撞飛！左肩韌帶斷裂、脫臼 劇組急換角

藝人顏曉筠19日騎乘機車前往攝影棚途中遭後方急轉車輛撞擊，人彈飛倒地，導致左肩韌帶斷裂、脫臼，而她第一時間被送往長庚醫院，經檢查後進行手術，傷處目前以鋼板及鋼釘固定，術後傷口復原穩定，也已出院返家休養。

顏曉筠19日騎乘機車前往攝影棚途中遭後方急轉車輛撞擊。（圖／民視提供）

顏曉筠表示，很感謝大家對自己的關心，她回憶，當時一聲巨響後，「下一秒人就已經倒在地上。」不過她第一通電話竟然是打給經紀人，還擔心劇組還等著她拍戲，敬業態度讓工作人員既心疼又佩服。而對於突發意外影響拍攝進度，她也深感抱歉。

然而，劇組得知後也調整拍攝班表，更針對劇本進行部分修改，但因顏曉筠這個角色牽動重要劇情的開展，目前民視與劇組、還有尚未能馬上復拍的顏曉筠取得共識，會另尋合適人選接續演出，讓戲劇進展能儘速回到正軌。

民視也表示，現階段最重要的是讓顏曉筠能專心養病與積極修復，希望她早日康復。也特別感謝林口長庚醫院給予藝人的協助。對於各界、媒體、粉絲的關心，顏曉筠也表示現在狀態很穩定，希望大家不用擔心。





