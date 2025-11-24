8點檔女星騎車林口出車禍 犁田猛撞瞬撞畫面曝光

記者莊淇鈞／新北報導

8點檔女星顏曉筠上周三（19日）上午11時許，準備前往攝影棚錄影時，騎車行經新北市林口區文化路1段462前，與1名35歲的王姓男子擦撞，當場造成顏曉筠連人帶車犁田翻滾3圈，猛撞路旁人行道的花圃，當場造成顏曉筠全身擦挫傷、左肩脫臼及韌帶斷裂，所幸經送醫無大礙，2人經酒測均未酒駕，這起車禍確切發生原因及肇事責任還待警方後續調查釐清。

顏曉筠發生車禍後連人帶車犁田翻滾。（圖／翻攝畫面）

據了解，當時王男所開的車準備右轉進文化路旁的社區車道，打完方向燈後立即切入，右側顏曉筠騎乘的機車閃避不及直接撞上當場被彈飛，連人帶車犁田翻滾3圈，猛撞路旁人行道的花圃，雖然顏曉筠所戴的安全帽未脫離，但額頭鮮血直流，場面怵目驚心。顏曉筠隨即被救護車送往長庚醫院救治，經檢查後進行手術，傷處現在以鋼板及鋼釘固定，術後傷口復原穩定，已出院返家休養。

廣告 廣告

顏曉筠準備由救護車送醫。（圖／翻攝畫面）

顏曉筠很感謝大家對他的關心，她回憶當下一聲巨響，「下一秒人就已經倒在地上」。第一通電話打給經紀人，還直擔心「劇組還等著她拍戲，怎麼辦…」，敬業態度令工作人員既心疼又佩服。對於突發意外影響拍攝進度，她也對劇組深感抱歉。

顏曉筠車禍後全身擦挫傷、左肩脫臼及韌帶斷裂。（圖／翻攝自顏曉筠臉書）

更多三立新聞網報導

恍神？汽車未減速猛撞物流車 卸貨司機「身腿分離」手術搶救中

台鐵樹林站疑遭民眾闖入鐵軌 警帶回釐清恐裁罰5萬元

越籍女變身爆乳女僕養身館賣淫 警攻堅在密室逮4人

新北男不滿親妹多次被揍替出頭 拿刀怒砍家暴男友

