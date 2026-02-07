8點檔女星驚曝早買「毀容險」10年！嘆金額辛酸「夠辦後事而已」 聽憾事拒拍「公主抱」

陳珮騏出席《百味人生》粉絲見面會，嘆8點檔演員保險辛酸，「夠辦後事而已。」李鍾泉攝

民視8點檔《豆腐媽媽》工安意外引發社會關注，拍戲現場防護機制，演員與武行的保障問題也成為焦點。三立8點檔《百味人生》今（7日）舉辦粉絲見面會，主演陳珮騏、謝承均、江國賓等人悉數出席。陳珮騏向來敢言，坦言接拍八點檔除了劇組保險，自己更在10年前就私下加購「毀容險」，如果拍戲有危險動作，有時會直接拒絕，強調：「演員要盡力，但不是要逞強，我們是演員但不是特技演員。」

為了美臉私下加保毀容險

陳珮騏受訪時揭露，雖然劇組通常會投保意外險，且演員保額相對較高，但在高強度、長時間的拍攝環境下，受傷頻率極高。她感嘆保險對演員而言有種辛酸感：「雖然死亡賠償不多，但夠家人幫我們辦後事。」

因為看到前輩為了美腿買保險，陳珮騏深知自己是「靠臉吃飯」， 10年前就意識到若意外毀容，醫美手術將是龐大開銷，因此特地投保毀容險。她慶幸表示：「幸好這10年沒用到這筆錢，謝天謝地。」

陳珮騏表示演員保險金額不足，自己還加買「毀容險」。李鍾泉攝

拒絕重複拍攝公主抱保命

針對八點檔時常面臨時間壓縮、必須「土法煉鋼」的拍攝現狀，陳珮騏透露自己年輕時聽命行事，但現在會展現堅持。她舉例，看似浪漫的「公主抱」其實隱藏巨大危機，曾有女演員因男方體力不支被摔到骨盆嚴重受傷。

因此日前拍攝時，導演為了求畫面好，重複拍攝公主抱，陳珮騏危機意識爆發直接拒絕：「這是最後一顆，因為仔仔已經沒力了，再拍我不要。」她語氣嚴肅地提醒年輕演員，該堅持時要堅持，「你可以說我不敬業，但我要保護自己。」

謝承均自爆抱人手軟黑歷史

謝承均也補充，要把女演員從地上抱起的施力點最難抓，他自爆曾抱席曼寧時不慎手軟摔下，慘被對方狂唸：「我很胖嗎？」雖然以幽默化解尷尬，但他仍語重心長強調，有些動作真的很危險，絕對不要拿命去拚。

陳珮騏補充，非八點檔的戲劇通常會安排武術指導或先上課，但八點檔環境特殊，演員更要懂得拒絕非專業範圍的特技動作，守住身為演員的倫理底線。



