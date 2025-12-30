8點檔女星一個月前車禍遭撞飛！突曬超大顆鑽戒喊幸福 「求婚」對象身份曝光

顏曉筠分享收到鑽戒感人故事。翻攝顏曉筠臉書

32歲的顏曉筠上個月發生嚴重車禍，在林口騎車時遭小客車撞飛，當場頭部流血、左肩脫臼、韌帶斷裂，送醫後緊急動手術治療，也讓正拍攝的《好運來》角色找來白家綺救火替換。29日她突然在社群上分享手比愛心、收到超大顆鑽戒的照片，連王瞳都驚呼：「嚇我一跳。」

顏曉筠文中提到，是從白家綺手上收到這枚鑽戒，原本白家綺掏出精美的盒子，顏曉筠還不敢收，怕是很貴重的禮物，一打開後，才發現，是角色「芸菲」的婚戒，她形容：「低著頭，雙手捧著戒指，在淚水的折射下，婚戒的上的鑽石既模糊又閃耀，嘗試著深呼吸平復心情，但每一口都助長我的淚水。」並邊哭邊向白家綺道謝。

白家綺（左）救火演出《好運來》，與吳東諺戲裡戲外都成夫妻。民視提供

白家綺親揭送鑽戒真實原因！顏曉筠招認感覺被求婚

顏曉筠感性表示：「家綺姊，你用了專屬於自己的浪漫，對待我和芸菲，謝謝妳給我們的愛。這戒指也承載了我、你和江芸菲三個人的獨家回憶。」不過鑽戒讓很多人誤會她被求婚，王瞳也直呼：「還沒看內文的時候嚇我一跳，我以為妳被求婚了。」顏曉筠笑回：「其實，家綺姊拿出來那一刻我也有這種感覺。」

顏曉筠（左）與吳東諺在《好運來》中演夫妻。翻攝顏曉筠臉書

白家綺也回覆：「很開心妳喜歡這個禮物，每一檔戲殺青的時候，我都會把角色的戒指買下來，做一個紀念，但芸菲的戒指，是屬於妳的。把戒指交到妳的手𥚃，這個代班任務對我而言才真的結束了，帶著我們的愛，好好恢復健康，姊會繼續為妳守望。」顏曉筠也直呼感到滿滿「幸福感」。



