8點檔女神方馨震撼揭「七世情緣」：剪不斷、理還亂 跨性別、輩份「愛上她」

方馨加入「368兒童藝術工程」計畫。紙風車提供

8點檔女神方馨也深受紙風車推動「368兒童藝術工程」感動，透過「歌仔戲天后」唐美雲牽線報名成為「椅子頭」。談起兩人的淵源，方馨打趣地說，如果別人是七世孽緣，那她跟美雲姐絕對是「七世情緣」，兩人因戲結緣，但這關係卻是「剪不斷、理還亂」。

唐美雲（左）親自操刀為方馨落髮。武童文化事業有限公司提供

唐美雲成方馨公益路上「引路人」

方馨笑著細數：「美雲姐在《娘家》跟我演母女，到了《孟婆客棧》搖身一變演我男朋友，最近在《鳩摩羅什千年一譯》竟然又變成演我兒子！」兩人合作的角色跨度之大，不只輩分亂跳，連性別都不固定。但無論戲裡身分如何轉換，戲外唐美雲始終是方馨在演藝與公益路上的重要引路人。

方馨感性表示：「看著美雲姐為歌仔戲團努力，也跟著她四處做公益，我真的感受到施比受有福。」方馨感性表示，不是每個人都能在人生路上遇到願意無私分享的導師。對她而言，唐美雲就像那張穩固的椅子，在方方面面「接住」了她；因為有接住的安全感，讓她也想成為別人的椅子。



