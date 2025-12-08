8點檔女神消失2年回來了！李燕曝婚姻「漸入佳境」讚老公懂生存
李燕成立美妝保養品牌「Kocskin克麗詩黛」多年，已有2年多完全沒拍戲，8日亮麗現身，宣布加盟新東家齊石傳播，成為影后楊貴媚、鍾欣凌、丁寧的師妹。被問CEO計劃復出原因？她笑回：「我這半年很閒！11月業績還創7年來新高，現在公司都有人啊，行銷、設計、客服等每個環節都有人了，不需要我在公司待這麼久，每天跟老公對看也不是辦法。他現在應該超開心自由了！」
她表示，之前一起拍戲時，看到丁寧的金馬獎杯子就很羨慕，後來打開手機總是看到各種樣貌的鍾欣凌，不是主持就是演各種戲劇，且什麼都可以演，每種角色都能成功挑戰。因此她兩年前就主動鎖定想跟齊石傳播合作，卻與老闆Tina互相一直錯過兩年，終於在今年9月底簽約。
「要宣布可以開始接戲了，有適合的角色都歡迎找我」，她表示，如果有好的角色，不排斥繼續接演8點檔，因為媽媽是她忠實觀眾，她沒拍8點檔的這兩年，媽媽很可憐，每天凌晨12點、早上5點都起床看她的舊劇重播，繼希望她回歸8點檔，又怕她太累。不過她也希望能有機會挑戰演出不同於以往形象的角色，醜的、搞笑的、變態、女打仔皆可，「想要挑戰演變態的演法、眼神，過去從來沒這種機會！」拍了20年的戲，她心裡還是會羨慕可以挑戰不同角色，最近看到《如果我不曾見過太陽》等影集，也會心想：「有些角色如果我去演，會怎麼演？」
對於打算復出拍戲，李燕表示，不管她做什麼，老公都會支持，並透露老公在她的調教下愈來愈浪漫、懂生存，她11月20日生日當天，本來老公要幫她過生日，後來因為她爸爸轉院而臨時取消，沒想到她回到台北的家後，發現屋裡只有桌上一點點微亮光，往前走時，老公從吧台後方穿著睡衣跳出來，捧著蛋糕唱生日快樂歌，給她驚喜。
她笑說，老公以前是個直男，現在為了活下去變得非常浪漫，當天他還躲很久不斷觀察她的定位，「結婚兩年多，前期有很多磨合，她不習慣旁邊多了固定一個人，我也不習慣怎麼有這樣一個直男，以前老婆生氣他不會哄，現在超會，目前算是很不錯的階段，這1年多都滿好的。現在覺得這婚結對了，以後不知道。昨天才問他『老公你有覺得我們婚姻漸入佳境嗎』，他也說有」。記者會尾聲，媒體問她是否有看到前男友趙駿亞之前家暴新聞，她秒回「沒有耶」，隨即離席。
