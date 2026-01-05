8點檔女神火辣色誘他！蘇晏霈：回家看色情片做功課

蘇晏霈劇中尺度火辣色誘李運慶。（民視提供）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

蘇晏霈與李運慶在民視8點檔《豆腐媽媽》飾演夫妻檔，原本看似甜蜜，近日劇情卻急轉直下，感情疑似出現裂痕，飾演蘇晏霈，還將演藝生涯的「第一次大尺度」獻給了本劇，她透露，前幾天剛拍攝完一場極具挑戰性的「性感引誘」重頭戲。為了營造浪漫氛圍，馮凱導演開玩笑預告「會讓妳坐到對方身上」，讓蘇晏霈緊張到大開玩笑回應：「那我回家做功課看色情片！」

蘇晏霈表示，雖然自己戲中展現了「肉肉的」性感美，但非常滿意拍攝效果。她坦言拍攝前因為太緊張，覺得自己「太弱了」，為了讓肢體更放鬆，還在收工前的最後一場戲適度「借酒壯膽」：「導演很貼心問我需不需要真的（喝酒），我說我有點弱，需要一點工具來放鬆。雖然不鼓勵喝酒，但在專業演出下，這能讓我們更自在地呈現那種唯美又刺痛的氛圍。」

出道以來常演暖男的李運慶，這次在《豆腐媽媽》中顛覆形象挑戰「渣男」角色。他坦言過去演暖男演到有些「疲乏」，雖然近年陸續嘗試吸毒者、失智症家屬等多元角色，但在感情戲上多半還是專情的設定。對於這次轉型，李運慶表示：「演渣男我其實有點興奮！希望能用不同角度詮釋，因為可恨之人必有其可憐之處。我希望讓觀眾看到這個角色的厚度，而不只是單純的壞。」

他也笑說，能跟女神蘇晏霈對戲是最大的動力，至於劇中的親密戲碼，身為人夫的他早已跟老婆報備，絕對專業至上。

兩位演員均對導演馮凱表示高度信任。蘇晏霈大讚導演營造氛圍的功力，讓她與李運慶雖然是第一次合作，卻能在零尷尬的情況下迅速建立默契。李運慶也提到，在馮凱導演的帶領下，他有信心將「家軒」這個角色演得更立體。

