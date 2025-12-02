8點檔女神車禍重傷遭換角！見公告畫面心碎 「我有在螢幕前陪伴著妳」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

8點檔女星顏曉筠在戲劇方面表現亮眼，在8點檔《好運來》中飾演的「江芸菲」深獲觀眾喜愛，但沒想到在劇情進入尾聲時，顏曉筠11月在前往攝影棚途中造到後方車禍追撞，導致她臉部受傷、左肩韌帶斷裂及脫臼，不得已暫停工作養傷，角色則由白家綺接演。而顏曉筠事後也在社群心碎發聲。

8點檔女神顏曉筠車禍重傷遭換角。（圖／翻攝自顏曉筠臉書）

顏曉筠日前分享電視播出8點檔《好運來》的畫面，一旁有段公告寫著她的角色改由白家綺接手的消息。對此，她有感而發向角色喊話：「江芸菲，我有在螢幕前陪伴著妳，妳一直都在我心裡。」

顏曉筠日前分享電視換角公告的畫面。（圖／翻攝自顏曉筠臉書）

接著，顏曉筠感謝大家的支持與體諒，「這次發生的車禍造成了你我都不願相信的事實，但是時間分分秒秒的過，在清晰可見的時間裡仍舊感受到了無能為力的自己。」不過她也慶幸在這網路發達的時代，可以透過手機傳遞關心，進而拉近與粉絲間的距離，「你們（粉絲）在我粉絲專頁互動的一字一句，看入眼裡感受在心裡，既欣慰又倍感遺憾。」最後她對白家綺說：「家綺姐，芸菲麻煩妳照顧了。」白家綺事後也在貼文下留言：「妳放心，我會用最大的尊重，最真誠的愛，延續妳留給芸菲的靈魂，接過妳辛苦走到一半的路，陪著劇組、陪著觀眾，把故事說完，好好休息，我們等你回來！」

其實顏曉筠在劇中和吳東諺飾演的「逸凱」有多場感情戲，如今顏曉筠因車禍改由白家綺出演，讓白家綺與吳東諺這對夫妻難得在戲中合體，更組成一對亡命鴛鴦，引發觀眾討論。而白家綺也坦言與老公對戲時，「真的還蠻尷尬的，因為突然要看著他的臉，很溫柔地說話，就忍不住笑意。」





