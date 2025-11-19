8點檔娜美消失1年回歸了！剪去多年長髮 全新絕美造型曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
擁有「8點檔娜美」美稱的女星張家瑋，在休息充電1年後，宣告以全新面貌重磅回歸民視8點檔《好運來》。而她不只為此剪去多年的招牌長髮，以俐落短髮亮相，更透露新角色是個充滿反差魅力的「全能運動高手」，更提到自己有任務在身，劇中要勾引弘軒（吳政澔飾演），要讓佩婕（程雅晨飾演）擔憂害怕，讓觀眾對她的加入期待值破表。
張家瑋這次的短髮造型讓許多人驚訝，她坦言，「長髮陪了我很多年，那是一種安全感。但這次，我是第一次不是為角色、而是為自己剪髮！」也分享，當頭髮被剪下的瞬間，她發現自己不是在失去，而是在長大。並將這場「斷髮行動」視為邁向人生的新篇章，「我不是剪掉頭髮，而是剪掉不敢的自己。如果人生是一部戲，我希望每一個章節都有新的表現。」
提到即將在《好運來》登場的新角色，張家瑋透露角色層次豐富，充滿她最喜歡的「反差感」，外表堅強，但內心卻無比柔軟。而她也提到這次自己挑戰了更深層的演技，「最難的不是哭，而是把痛藏起來。」
然而，新角色也將考驗張家瑋的體能極限，她透露：「這個角色除了內心世界的多變，還是一個運動高手，需要挑戰攀岩、打靶，還有登山等等！」所幸自己平常有運動習慣，目前都能挺得住挑戰，對此，她也預告，觀眾將看到一個完全不同以往、能文能武的張家瑋，精彩動作戲值得期待。
