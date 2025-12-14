8點檔娜美爆乳婚紗曬超深事業線 勾搭「渣男」真實原因曝光！驚呼：刺激又緊張

「復仇CP」婚紗照曝光，吳政澔（右）、張家瑋男帥女美卻暗藏殺機。民視提供

「8點檔娜美」張家瑋與吳政澔將在民視《好運來》中上演一場表面甜蜜、實則暗藏殺機的世紀婚禮。這對「復仇CP」的婚紗照首度曝光，男帥女美相當吸睛，然而喬安（張家瑋飾）接近渣男弘軒（吳政澔飾）的背後目的也即將浮出水面。

劇中，喬安肩負著為眾人擊敗「渣男」弘軒的重責大任，這場婚禮戲也成為她復仇計畫中的關鍵一步。張家瑋透露，她自演出8點檔以來，每一次的婚紗戲都讓她感到「刺激又緊張」。這一次的婚裡戲，心裡壓力更大，因為喬安是帶著目的，那份情感是很複雜的，只能透過眼神跟細微的表情來詮釋。

張家瑋婚紗曬超深事業線。民視提供

張家瑋這次身穿爆乳婚紗，胸前挖U型曬出超深事業線，完美展露好身材，她對造型相當滿意，她特別開心能跟造型師一起挑選到自己最喜歡的「命定白紗」，並感性地說：「每次穿上婚紗，都像是一種新的開始，也讓我越來越相信自己的直覺。」也讓工作更有效率的完成。

吳政澔3度和女神拍婚紗！被封婚禮專業戶

吳政澔（右）再度迎來戲中婚禮，《好運來》和張家瑋結婚。民視提供

而飾演「渣男」弘軒的吳政澔，雖然在劇中角色讓人又愛又恨，但在戲外，他卻被封為8點檔的「婚禮專業戶」。吳政澔透露，自己在8點檔中不斷挑戰自我，這次加上《好運來》的婚禮，已經是他戲裡的「第3次純穿婚紗」。吳政澔表示很高興能在8點檔中有這麼多突破，尤其每一位搭檔的另一半都是女神級的演員，「讓我倍感幸福」。

張家瑋很滿意這次的造型。民視提供



