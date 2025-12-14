「8點檔娜美」披命定絕美婚紗！為復仇臥底嫁渣男 認情感很複雜

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

民視8點檔《好運來》劇情高潮迭起。由高人氣演員張家瑋飾演的喬安，將與新生代男神吳政澔飾演的渣男弘軒迎來一場表面甜蜜、實則暗藏殺機的世紀婚禮。而這對「復仇CP」的婚紗照也首度曝光，男帥女美相當吸睛。

吳政澔（右）再度迎來戲中婚禮，《好運來》和張家瑋（左）結婚。（圖／民視提供）

劇中張家瑋所飾演的喬安肩負著為眾人擊敗「渣男」弘軒的重責大任，這場婚禮戲也成為她復仇計畫中的關鍵一步。張家瑋透露，她自演出8點檔以來，每一次的婚紗戲都讓她感到刺激又緊張，但這次的婚裡戲心裡壓力更大，因為喬安是帶著目的，那份情感是很複雜的，只能透過眼神跟細微的表情來詮釋。

廣告 廣告

張家瑋開心找到「命定婚紗」，讓拍攝工作縮短更精準。（圖／民視提供）

不過，張家瑋表示，自己對於這次的造型相當滿意，很開心能跟造型師一起挑選到自己最喜歡的「命定白紗」而她也感性說道：「每次穿上婚紗，都像是一種新的開始，也讓我越來越相信自己的直覺。」

至於飾演「渣男」弘軒的吳政澔則被封為8點檔的「婚禮專業戶」，吳政澔透露，自己在民視8點檔中不斷挑戰自我，這次加上《好運來》的婚禮，已經是他「第3次穿婚紗」對此，他表示，很高興能在八點檔中有這麼多突破，尤其每一位搭檔的另一伴都是女神級的演員，讓他直呼倍感幸福。





更多FTNN新聞網報導

「8點檔娜美」當小四談禁忌戀！大方揭吻戲SOP 喊話對手：不用怕放心來

「8點檔娜美」挑戰體能極限！攀岩、打靶、登山樣樣來 直呼：比想像更硬

8點檔娜美消失1年回歸了！剪去多年長髮 全新絕美造型曝光

