「8點檔娜美」挑戰體能極限！攀岩、打靶、登山樣樣來 直呼：比想像更硬

擁有「8點檔娜美」稱號的演員張家瑋近日投入8點檔《好運來》的拍攝，劇中飾演熱愛運動、充滿生命力的「陸喬安」。由於劇組為這角色設計的挑戰超乎想像，從一整天的攀岩、打靶，到長距離登山，讓平時就熱愛運動的張家瑋直呼：「比想像中更有挑戰性！」

張家瑋展現敢玩、能動的本色，再度讓劇組見識她驚人的行動力。（圖／民視提供）

張家瑋坦言，雖然她私下非常喜歡運動，但每次一投入戲劇拍攝，就會將所有專注力放在工作上，導致運動習慣常常中斷，「每一次『重新啟動身體』都像從零開始，反而比大家想像的還要有挑戰性。」而這次加入劇組，她必須在短時間內完成多項高強度體能考驗。回憶起拍攝初期的魔鬼行程，從攀岩、打靶到登山，連續一週拍攝下來體力消耗非常大，有次攀岩後去打靶手還不自覺發抖。

雖然挑戰性高，但卻角色卻充滿活力，讓張家瑋感到既自然又興奮，「剛好這次在《好運來》飾演的陸喬安也熱愛運動、很有生命力，這部分跟我本人有一些相似。但她面對困難的方式、她的心理線又跟我完全不同。」她也形容該角色是一個「一半生活、一半探索」的人，希望觀眾能透過這個角色，看到更全面、更多面向的張家瑋。

攀岩後去接打靶，張家瑋笑說自己和吳政澔在片場比誰抖得更厲害。（圖／民視提供）

事實上，張家瑋的「活力底子」早在多年前的民視節目中就已展露無遺。她提到，「以前在《綜藝大集合》、《舞力全開》等節目裡，我的體能表現一直都很好，主持群和工作人員都知道我很能動、也很敢玩。」





