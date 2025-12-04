「8點檔娜美」當小四談禁忌戀！大方揭吻戲SOP 喊話對手：不用怕放心來

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

在民視8點檔《好運來》中，由張家瑋飾演的「喬安」介入吳政澔飾演的「江弘軒」的家庭，被戲稱是「小四」，但兩人在螢光幕前溢出的濃烈情感和爆棚CP感，卻讓不少觀眾直呼：「愛意滿出來！」頻頻敲碗惡小三佩婕惡有惡報。

張家瑋分享拍吻戲 SOP，「不要怕」，吳政澔感謝張家瑋帶領，展現職人級的敬業態度。（圖／民視提供）

面對觀眾對兩人火辣又自然的對手戲感到好奇，張家瑋透露，她與吳政澔在拍攝親密戲之前，都會先進行專業的溝通，「我們會先講好怎麼親，角度跟位置都會確認，這樣拍起來雙方都比較自在。」而她也觀察到，吳政澔在初期拍攝時似乎略顯緊張，因此她直接向對方喊話：「不用怕，放心來吧！」瞬間化解了吳政澔的壓力，也讓兩人之後的合作節奏更加順暢。

廣告 廣告

除了高張力的情感戲外，張家瑋也分享了一段有趣的拍攝花絮。她表示，過去自己在戲劇中，飾演的角色多半是要主動去「勾引」男生，但近期有一場戲，竟是反過來由吳政澔來勾引自己，讓她直呼：「太新鮮有趣了！」至於飾演江弘軒的吳政澔則對搭檔張家瑋的專業度讚不絕口，「就平常心照著劇本的感情走，喬安（張家瑋）很專業，她都會及時調整位置照著鏡位，所以拍攝都一次就過，整個節奏都很順暢，拍攝起來效果非常好。」









更多FTNN新聞網報導

「8點檔娜美」挑戰體能極限！攀岩、打靶、登山樣樣來 直呼：比想像更硬

8點檔娜美消失1年回歸了！剪去多年長髮 全新絕美造型曝光

張家瑋、程雅晨正面對決！互扯頭髮超激烈 她曝兩人私下互動很反差

