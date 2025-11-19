「8點檔娜美」變髮成包租婆！張家瑋消失1年回歸任務曝光

張家瑋換了中短髮新髮型回歸8點檔。（民視提供）

「8點檔娜美」張家瑋在休息充電1年後，以全新面貌回歸民視8點檔《好運來》！她一口氣剪掉20公分左右的頭髮，告別多年的招牌長髮，以俐落中短髮形象亮相，更透露新角色是個充滿反差魅力的「全能運動高手」，也是有任務來的，坦言是要來勾引弘軒（吳政澔飾）、讓佩婕（程雅晨飾）擔憂害怕。

張家瑋這次的短髮造型讓許多人驚訝，她坦言這次改變是人生中的一大創舉，「長髮陪了我很多年，那是一種安全感。但這次，我是第一次不是為角色、而是為自己剪髮！」當髮束剪下的瞬間，她發現自己不是在失去，而是在「長大」，她將這場「斷髮行動」視為邁向人生的新篇章，「我不是剪掉頭髮，而是剪掉不敢的自己。如果人生是一部戲，我希望每一個章節都有新的表現。」她在社群公開的剪髮實錄影片中，還自嘲剪了髮、剛燙髮的自己像是「包租婆」，搞笑自我安慰是「時尚的包租婆」。

提到即將在《好運來》登場的新角色，張家瑋透露角色層次豐富，充滿她最喜歡的「反差感」，外表堅強，但內心卻無比柔軟，「最難的不是哭，而是把痛藏起來。」

新角色也將考驗張家瑋的體能極限，她透露：「這個角色除了內心世界的多變，還是一個運動高手，需要挑戰攀岩、打靶，還有登山等等！」張家瑋笑說幸好自己平常有運動習慣，目前都能挺得住挑戰。她預告，觀眾將看到一個完全不同以往、能文能武的張家瑋。

張家瑋也分享了她「神隱」8點檔、休息1年的充電之旅。她坦言過去因早早出社會，生活重心幾乎全被工作佔據，這次停下來是為了好好體驗「生活」；她放下腳步，選擇一個人去遊學、去旅行，找回了那個最真實的張家瑋。她強調過去是努力工作，現在是努力生活，這些滿滿的生活感受和經歷，都會變成她表演的養分和靈魂的力量。

