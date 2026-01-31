8點檔現場「潑豆渣」激烈畫面曝光！連攝影機都遭殃 洪都拉斯精準hold住全場

《豆腐媽媽》上演潑豆渣戲碼。民視提供

吳皓昇在民視《豆腐媽媽》中飾演反派，與潘奕如、吳政澔陪同陳仙梅強勢登門萬家討公道，徹底踩到萬家底線，向來守護家人的萬家精神領袖萬德福（洪都拉斯飾）忍無可忍，直接下令徒弟馬仔（馬國弼飾）端出「豆渣」潑灑，上演「豆渣洗臉」名場面。

吳皓昇透露，為了呈現最到位、最解氣的畫面，全劇組從深夜一路排練到凌晨三點：「我們最怕NG，因為豆渣一潑下去就很難清理，重來成本超高。」他也大讚洪都拉斯經驗老道，「第一次潑過來時，本來被吳政澔擋掉大半，結果洪哥反應超快，一個閃身神補刀，下一秒直接精準命中我的臉，真的超準！」

吳政澔（左）與吳皓昇遭豆渣噴滿身。民視提供

現場潑灑力道十足，連攝影機鏡頭都不小心「中彈」，一度喊卡緊急清理。吳皓昇笑說，雖然全身沾滿豆渣，但拍完後反而覺得「超過癮」，直呼這是一場最環保、不浪費食物，又能讓觀眾看得很舒服的解氣戲碼。

洪都拉斯本想套水桶！太暴力作罷

洪都拉斯也分享幕後趣事，笑說：「本來潑完豆渣之後，還想要把水桶直接套在王正豪的頭上，但想一想還是取消了，怕觀眾覺得萬德福太暴力了！」他也直呼，這是一場「超級無敵開心的戲」，拍攝過程非常順利。

洪都拉斯劇中霸氣守護家庭。民視提供

洪都拉斯劇中不只展現守護家庭的霸氣氣場，拍攝時更顧及對戲演員的安全。現場工作人員透露，他在潑豆渣時精準掌握角度與力道，避免豆渣噴入演員眼睛，專業度獲得全場肯定。



