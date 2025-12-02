8點檔男星「肝指數飆破8000」昏迷5天！三度收病危通知 爆瘦15公斤現況曝光
51歲8點檔男星洪毛9月時身體不適住院，送加護病房後昏迷5天，三度收到醫院病危通知。經過休養後，近日他出席婚宴，台8女神蘇晏霈曝光他的照片，並透露他這段時間暴瘦15公斤。
蘇晏霈與洪毛、林柏妤、賴芊合等人出席好友婚禮，並透露：「毛哥也順利康復中，大家放心我們都有好好叮他的。」、「他瘦了15公斤呀。」洪毛留言：「祝大家都幸福滿滿。」高欣欣也說：「看得出來洪毛瘦了，幸好氣色還可以。」還有網友稱他瘦下來後撞臉李榮浩。
併發膽囊炎、敗血症！病情嚴重失去時間感
洪毛9月時到醫院檢查，發現肝指數飆到8000多，黃疸指數高達21，同時併發膽囊炎，送進加護病房之後就陷入昏迷，5天後醒來形容自己「失去時間感」，被醫生警告「可能要換肝」，還發現引發敗血症，三度收到病危通知。
洪毛10月時也在臉書上發文透露：「抱歉讓大家擔心了我目前還在住院治療，醫院的醫療團隊非常專業且細心，相信我很快就可以戰勝病魔和大家見面了，我一定會加油的。」現已出院，逐漸康復中。
更多鏡報報導
58歲徐亨驚吐：活得好累！欠債2億又腦腫瘤開刀...感嘆人生坎坷都遇到
49歲廖家儀兩度歷經重大手術 「滿血復活」回歸舞台！勇敢揭開舞衣露出傷疤
林志穎「火燒車」劫難3年現身賽車場 揭家人真實反應！身體復原現況曝光
其他人也在看
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 91
世紀婚禮完美落幕！許瑋甯首度發聲了 特別點名這些人：一切都很美好
許瑋甯與邱澤上週五（11月28日）在台北文華東方補辦婚禮，星光雲集、盛大浪漫，被網友形容為「年度最美婚禮」。結束忙碌的宴客行程後，許瑋甯休息兩天之後，1日於IG限時動態首度發文，曝光婚禮現場布置照，對所有幕後團隊及親友的用心表達深深感謝。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 4
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 3 天前 ・ 7
棒棒堂風波不斷！阿緯曬合照慶19週年 釣出威廉自嘲：我要求職
男團棒棒堂近來負面新聞不斷，本來以節目《來吧！哪裡怕》奪下金鐘60實境節目主持人獎，隨後卻接連爆出兵役與感情風波。威廉捲入閃兵爭議後、小杰也被逮，王子（邱勝翊）更因捲入婚外情風波遭全面停工，成員們未來動向受到高度關注，成員阿緯今（2日）突然曬出棒棒堂六人合照，慶祝成團19年，小煜與威廉也一同留言互動。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 2
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 6
鮮肉新歡1／祈錦鈅離婚後緊牽神秘男子 護花使者身分曝光是《原子》男星
當時本刊拍到祈錦鈅現身台北市大安區某餐酒館演出，戴著棒球帽跟墨鏡的陳任佑全程愛相隨陪伴在側，演出結束後兩人並未急著離開，與友人繼續小酌聊天，直到隔日凌晨2點半才準備離開。一路上祈錦鈅與陳任佑緊牽著彼此的雙手、親暱依偎，陳任佑非常貼心地幫祈錦鈅一路提包包，走...CTWANT ・ 16 小時前 ・ 49
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
小豬再登陸／陸女星跌落神壇「代孕棄養又逃稅」 消失4年後發聲更新還債進度
羅志祥睽違6年後，有望在中國大陸啟動全新巡演，也就是他已經走出遭前任爆料「多人運動」的陰霾，破除封殺。是少數能夠在對岸的各種封殺管制下，獲得特例的藝人之一，畢竟很多人遭到封殺的命運後，至今復出路艱辛。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 32
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 48
許瑋甯、邱澤婚禮太狂！一票人重溫狂刷《當男人戀愛時》隔4年又衝排行
許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人2021年閃電登記結婚，今年迎來寶貝兒子 Ian。上週五（11月28日）兩人低調補辦婚禮，夢幻婚紗、甜度破表的互動在網路掀起極大迴響，被粉絲形容「這部片根本是他們的愛情紀錄片」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
陳佩琪曝柯文哲最新照片 放話要做這事、怒噴民進黨：此仇永不共戴天
陳佩琪說，和柯文哲吃飯聊天，最常聊的話題還是官司和時事，可以感受到他對去年830莫名其妙被搜索，莫名其妙被羈押一年的憤怒和不滿。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 73
成語蕎「廁所激戰范少勳」慘被圍攻：人家都結婚了 本人首發聲回應
女星成語蕎擁有亮麗的外型，是綜藝節目的常客，近來，她受邀客串《人浮於愛》一角，與范少勳上演偷情戲碼，尺度讓人看了十分害羞，事後，她透過IG發出相關片段，不料卻遭入戲太深的網友砲轟，對此，成語蕎無奈回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
收網友惡毒詛咒留言 黃瑄無奈：這次真的走心了
黃瑄透露自己原本很少細看留言，沒想到一點開就像「打開潘朵拉的盒子」負面情緒瞬間湧出。她一開始看到留言還會想替角色解釋：「其實曉蘭每一個選擇都是有脈絡的，如果從頭一路看下來，就會懂她為什麼會變成今天這個樣子。」但後來也無奈笑說：「想想還是算了，認真就輸了。...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 16
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 6
柯震東穿黑衣出席婚宴被酸 許瑋甯發文挺「謝謝大家精心打扮」
與邱澤舉辦婚禮後，許瑋甯在最近發文中表示：「一切都很美好，謝謝大家的精心打扮，有愛、有溫暖，謝謝你們的全然給予和放鬆，為我們驚喜的增添了很多會好好珍惜的回憶。」字裡行間滿溢感謝，也清楚傳達夫妻倆對來賓的重視。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前 ・ 1
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 1 天前 ・ 66
沒去許瑋甯邱澤婚禮！楊丞琳「現蹤近況」曝 昔退追她IG爆閨密情變
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，不過曾是「華岡五人幫」之一的楊丞琳卻未出席，她近來陪伴老公李榮浩前往澳洲巡演，更搖身「暗黑燈光師」，滿臉通紅地看著老公演出，猶如少女般甜蜜害羞。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 7
濱崎步演唱會取消無觀眾照唱 陸媒駁「假的」：彩排過程
日本天后濱崎步原訂11月29日在上海開唱，卻在前一天遭主辦單位無預警取消，不過她仍堅持在1.4萬個空席前演出，沒想到陸媒《澎湃新聞》卻發文稱「濱崎步一個人演唱會訊息不實」，強調照片是工作人員外洩彩排過程，PO文曝光後，引發網友議論。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 151
昔被扣「統戰」帽子！鍾明軒再造訪中國 無預警鬆口表態立場
網紅鍾明軒經營YouTube訂閱破百萬，吸引不少粉絲關注，不過因為他曾拍攝赴中旅遊影片，而被扣上「統戰」帽子，慘遭網友圍剿。近日，鍾明軒再度更新影片，坦言沉默了一段時間，並沒有任何驚天動地的理由，直呼「當人走在最低處，反而沒什麼好失去」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 51
孫協志夏宇童傳明年補辦婚宴 經紀人證實了
[NOWnews今日新聞]37歲藝人夏宇童與大10歲的孫協志交往多年，並於今年3月登記結婚，兩人當時在社群宣布喜訊，表示：「從今天開始，童協不再只是好朋友！」今（2）日傳出兩人將在明年2月14日西洋情...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 14