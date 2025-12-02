8點檔男星「肝指數飆破8000」昏迷5天！三度收病危通知 爆瘦15公斤現況曝光

洪毛送醫治療後昏迷5天。民視提供

51歲8點檔男星洪毛9月時身體不適住院，送加護病房後昏迷5天，三度收到醫院病危通知。經過休養後，近日他出席婚宴，台8女神蘇晏霈曝光他的照片，並透露他這段時間暴瘦15公斤。

蘇晏霈與洪毛、林柏妤、賴芊合等人出席好友婚禮，並透露：「毛哥也順利康復中，大家放心我們都有好好叮他的。」、「他瘦了15公斤呀。」洪毛留言：「祝大家都幸福滿滿。」高欣欣也說：「看得出來洪毛瘦了，幸好氣色還可以。」還有網友稱他瘦下來後撞臉李榮浩。

蘇晏霈（前至後）與賴芊合、林柏妤、洪毛出席婚禮。翻攝蘇晏霈臉書

併發膽囊炎、敗血症！病情嚴重失去時間感

洪毛9月時到醫院檢查，發現肝指數飆到8000多，黃疸指數高達21，同時併發膽囊炎，送進加護病房之後就陷入昏迷，5天後醒來形容自己「失去時間感」，被醫生警告「可能要換肝」，還發現引發敗血症，三度收到病危通知。

洪毛10月時也在臉書上發文透露：「抱歉讓大家擔心了我目前還在住院治療，醫院的醫療團隊非常專業且細心，相信我很快就可以戰勝病魔和大家見面了，我一定會加油的。」現已出院，逐漸康復中。



