8點檔男神挑戰神經質角色！劇中被五花大綁電療 認有後遺症：像斷電一樣
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
三立8點台劇《百味人生》劇情持續推進，亮哲飾演的「江重生」因高度壓抑、神經質又易怒的性格設定，讓他在劇中不擇手段也要得到身分地位，引發觀眾熱烈討論。為了貼近角色長期累積的心理狀態，劇中特別設計「壓力房」橋段，讓江重生在封閉空間中透過摔打宣洩情緒，具象化角色瀕臨失控的內在張力。
談到拍攝過程，亮哲笑說，馬年迎來的「最大禮物」竟是經常一口氣超額的劇本台詞，「如果是紅包的厚度就好了。」他形容，當台詞量與情緒層次同時拉滿時，必須啟動「Turbo模式」，強迫自己進入極度專注狀態，把大腦的CPU與暫存記憶體全數開到最大，才能完整消化角色複雜的心理狀態。不過這樣的高強度投入也有後遺症，下戲後常常像「斷電」一樣，整個人瞬間安靜、放空。
日前拍攝一場亮哲因為陷害黃少祺被逮捕，被送到療養院綁在病床上接受痛苦的電療的劇情。他笑說這場戲別以為躺在床上，其實拍起並不比其他劇情輕鬆。而「江重生」之所以引發討論，正因為這次選擇與以往不同的詮釋方式，「所以我不覺得他是典型的反派角色。」這樣的表演方式，也反映在觀眾回饋上。亮哲透露，許多網友形容江重生「很可憐」、「像是生病的人。」真正把他視為純粹壞人的聲音反而不多。
談到戲裡的情緒釋放方式有自己的小密室，亮哲也分享自身戲外經驗。他笑說，現實生活中面對家中宛如「女生宿舍」的環境，男人確實需要屬於自己的喘息空間。除了在車上聽幾首歌，他也會躲進廁所待久一點，或透過去健身房運動短暫抽離高壓狀態，有時甚至躲進廚房小酌片刻，給自己一段安靜的時間。他也透露，搬進新家後因為沒有書房，兩個房間都留給孩子使用，生活空間幾乎沒有能完全「逃離」的角落，這樣的生活狀態，反而讓他更能理解江重生的處境在高度壓力下，只能利用短短幾分鐘，讓自己放空、消化情緒，再重新回到生活與責任之中。
