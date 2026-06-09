8/1前補發差額！李來希秀銓敘部「停砍年金重審函」：暫時喘口氣
立院去年三讀通過「停砍公教年金」相關修法，目前全台約有18萬名已退休公務人員的退休所得替代率須重新審定。全國公務人員協會前理事長李來希8日透露，自己已收到退撫金重新審定函，並提醒退休公教審慎計算確實所得，若有誤要及時反映。
李來希8日在臉書上PO出銓敘部的公文，並發文表示，我們的退撫金重新審定函已經出來了，請夥伴們注意簽收原服務機關的掛號文件，並審慎計算自己的確實所得，如有錯誤一定要及時反映，「這只是現階段的作為，革命尚未成功，夥伴們還需努力，謝謝夥伴們這麼多年來的齊心協力，終於稍有成果，也終於讓我們可以暫時稍微喘口氣，加油！」
李來希指出，停止退撫所得逐年遞減法案是立法院長韓國瑜2020年參選總統時的政見，也是他擔任國政顧問團顧問時協助提出來的政見，可惜韓院長未能勝選，這項政見拖延迄今，雖然慢了，但至少已經成就，部分實現了我們的訴求，感謝參與這項訴求夥伴們不離不棄的努力，也感謝所有支持這項法案的政黨與政治人物的支持，謝謝大家。
值得注意的是，根據李來希PO出的公文內容，退休人員每月的退休金，自今年8月1日起，統一改依重審處分結果按月發放。114年12月28日至115年7月31日應補發之差額，至遲於115年8月1日完成補發。
更多中天新聞網報導
鄭麗文《金融時報》專訪重磅發聲：美中不應視台灣為棋子
紐約飄蘭花香！鄭麗文親曝訪美核心目的：促進兩岸和平東亞穩定
美參院多數黨領袖：未安排見鄭麗文 挺台強化防衛
其他人也在看
母親節家電買氣助攻 momo富邦媒5月營收達近90億元 年增4%
電商龍頭momo富邦媒（8454）今（10）日公布5月合併營收89.9億元，年增4.1%；累計前5月營收達438.6億元，年增約15%。受惠母親節送禮需求帶動，美妝保健、3C家電等品類買氣升溫，推升單月營收穩健成長。不過，面對酷澎（Coupang）等跨境電商持續擴張，市場也關注即將登場的618年中慶檔期，能否進一步挹注下半年成長動能。
蔣萬安沒料？她戳穿致命傷：沒存在感的市長
[NOWNEWS今日新聞]隨著2026年底大選腳步逼近，首都政治攻防戰也逐漸白熱化，民進黨台北市長參選人沈伯洋近來拋出「大台北天際線」登山步道概念，頻頻與國民黨籍現任台北市長蔣萬安隔空交火，也讓外界質...
青棒》大溪雙王牌震撼旅外市場！林珺希加盟海盜 賴謙凡傳洋基搶人
美國職棒再傳台灣青棒好消息。匹茲堡海盜隊美國時間9日宣布，以小聯盟合約簽下桃園市大溪高中18歲投手林
補刀鄭朝方「奉旨提名」！徐欣瑩拋雙AI嗆聲
[NOWNEWS今日新聞]民進黨今（10）日舉行中執會，通過提名竹北市長鄭朝方，代表民進黨參選新竹縣長，終於讓竹縣的選舉態勢逐漸明朗。稍早，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩也做出回應，首先恭喜鄭朝方在經過長...
被爆戀上徐至琦 郭鑫坦言主動追求「她一直是我的女神」
他表示：「我跟至琦認識很久了，她一直都是我的女神，我很榮幸他願意來看我的電影。」不過談到外界關心的追求問題時，他認為若真的有追求行為，本來就應該由男生主動，「如果要寫的話，寫我就好了。」郭鑫也強調，感情屬於私人生活，未來不會再對相關話題多做回應，希望大家...
韓國「風之孫」李政厚連續17場敲安！超越秋信守紀錄瞄準打擊王寶座
體育中心／季芸報導效力舊金山巨人的南韓「風之孫」李政厚，日前傷癒歸隊後手感發燙，在10日對戰國民的比賽中敲單場繳出雙安，近期連續17場敲安改寫韓籍選手最多安打場次紀錄，目前僅次大聯盟打擊王馬林魚游擊手羅培茲（Otto Lopez），在排行榜排名第2。
鄭麗文赴華府踢鐵板？作家：回台續做總統夢
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文訪美行程爭議不斷，先是遭爆出在波士頓僑宴時，與中共統戰部官員俞國梁同框；隨後在紐約僑宴中，又被發現紐約中國和平統一促進會長焦聖安也在其中，引發親中路線質疑，國...
明天天氣鋒面回馬槍 西半部防雷陣雨 未降雨前偏熱
中央氣象署表示，今天鋒面南移，各地天氣稍回穩，但明、後天（11、12日）鋒面再往北，西半部地區、東半部山區留意局部大雨或雷雨；北部高溫約攝氏25至28度，中南部為28至31度，未降雨前偏熱。下波鋒面周日、下周一（14、15日）接近影響台灣，中南部仍要留意局部大雨或豪雨發生。
鄭麗文演講細節曝！他點評：高自信、缺內容
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文近期訪問美國，行程涵蓋多場智庫與閉門會談，其中僅一場在紐約曼哈頓的公開活動對外開放。參與現場的「USTaiwanWatch：美國台灣觀測站」成員指出，鄭麗文在...
驚人！富邦金前 5月大賺878億元 每股盈餘6.27元
驚人！富邦金（2881）今（10）日公布前5月獲利自結數，其中單月稅後淨利157.7億元，稅後淨利878.5億元，不計稅已破千億元，創下歷史同期新高紀錄，每股稅後盈餘(EPS)為6.27元。富邦金本周五（12日）將召開一年一度股東大會，提早公布好消息，讓38萬股東一起開心。
Ado公開私房「漫畫清單」大推航海王鏈鋸人，認證1部音樂神作是她的精神寄託
日本年僅 23 歲的高人氣歌手 Ado，於集英社創業 100 周年特設企劃中，大方公開自己私底下的漫畫推薦清單，其中最受矚目的便是近年大熱的音樂漫畫《普通輕音社》（ふつうの軽音部）。講述極度平凡的高中女生加入輕音部的故事，大讚這部漫畫早已成為她日常生活的精神寄託。
國旅卡被酸偽福利！公務員連署廢除 限制與爭議一次看
近日有公務員在「公共政策網路參與平台」發起提案，建請全面廢除發行多年的國民旅遊卡（國旅卡）制度，並恢復將無法休假的「不休假加班費」，以現金方式全額發放。截至今（10）日下午6時，已累積4405人附議，若在41天內達到5000人門檻，主管機…
軍公教待遇法制化有譜？吳宗憲提4改革「告別恩給制」：調薪幅度全被通膨吃掉
軍公教待遇調整議題再度受到各界熱議。國民黨立委吳宗憲今（10）日質詢時表示，軍公教待遇、調薪不應再停留在行政機關視情況調整的「恩給制」，應建立法制化、透明化的薪資調整機制，他正式向人事行政總處提出4大改革底線，讓政府不再帶頭低薪，也讓軍公教待遇成為帶動全台薪資環境向上的火車頭。吳宗憲指出，勞工已有《最低工資法》保障最低薪資、排除政治喊價，同理，軍公教作為......
鄭朝方哽咽了！綠竹縣長提名會「持一物」 親曝背後感人故事
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導民進黨備戰2026年九合一選舉，確定徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，這也是鄭朝方在2018年後，第二次挑戰縣長大位，將對決國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩；鄭朝方今（10）日在民進黨提名記者會上亮相，並由身兼總統的黨主席賴清德親繫競選背帶，由於他被目擊過程中，一度從口袋拿出念珠，也受到媒體關心。對此，鄭朝方也親自說出背後一段故事，甚至在現場哽咽，相關畫面也隨之曝光。
全台最缺人的「百萬鐵飯碗」！這職業連AI都搶不走，老手曝26年內幕：底子紮實不怕失業
在一棟棟美麗的建築物背後，有許多人默默付出汗水，而每個建築工地要能順利運轉，工地主任扮演十分重要的角色。「有事找工地主任，沒事找工地主任，出事更要找工地主任」，這個「工地大腦」不僅要調度多達五、六十個工種，還要具備高情商的管理能力，面對緊急事件，工地主任更要第一時間站出來冷靜處理，在AI浪潮席捲各行各業的年代，工地主任無疑是冰冷的AI演算無法取代。
鄭麗文訪陸會習近平申請補助 民主基金會：涉統獨活動疑義 單據尚未核銷
國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸費用，傳出已向外交部捐助成立的台灣民主基金會申請補助經費。外交部長林佳龍今天（10日）表示，政黨外交至關重要，去見中共總書記習近平的確有些爭論；台灣民主基金會執行長廖達琪則說，鄭麗文訪中單據尚未核銷，因可能違反章程、涉及統獨活動疑義。
輾斷所長雙腿毒駕案恐發回「佛系法官」重裁？法界：原則上會換法官
彰化施姓男子4日涉嫌毒駕，逃逸過程中瘋狂倒車輾斷埔鹽所所長陳國銘的雙腿，警員趙秉逸也被玻璃割傷，彰檢依公共危險、妨礙公務等罪聲押，彰院卻裁定無保請回，引發社會強烈譴責，檢方對此火速提出抗告，台中高分院今（10日）裁定撤銷發回更裁。外界關心，萬一發回又由同一位「佛心法官」審理，是否可能再做出相同裁定？法界人士指出，原則上「不會」是同1位法官，但詳細情形還是要看彰化法院規定。
軍公教今年有望加薪 人事總處：8月前定案
即時中心／徐子為報導每年軍公教人員是否調薪、調升幅度都會社會關注焦點，對此，行政院人事總處副人事長張秋元今（10）天在立法院備詢時表示，本月8日已與教育部、公教團體代表召開座談會，正持續蒐集意見，預計7月前完成方案並送交行政院評估，8月前可望定案。
徐巧芯扯護照凍預算遭黃暐瀚砲轟！雙方再槓上：真的很虛暐
國民黨立委徐巧芯日前因不滿新版護照縮小英文國名「Republic of China」字樣，提案凍結外交部預算，資深媒體人黃暐瀚對此在節目中重砲抨擊，雙方今（10）日再次為此來往互槓，黃暐瀚先是3點直球回應，不久後徐巧芯也回擊，並狠酸「真的很虛暐！」。
台股暴跌不是最可怕？486曝1情況：不是開玩笑
財經中心／綜合報導台股近日經歷劇烈動盪行情，大盤上沖下洗的走勢讓無數投資人直呼「心臟快停了」，連帶市場交割秩序也受到衝擊，其中連接器廠佳必琪（6197）遭申報違約交割金額高達1.49億元，刷新今年上市櫃市場單筆最高紀錄。電商網紅「486先生」就在臉書分析此事背後的真相，他也特別示警「股票市場最怕的不是下跌」，最怕的其實是「這件事」，更提醒「不是開玩笑的」。