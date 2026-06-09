8/1前補發差額！李來希秀銓敘部「停砍年金重審函」：暫時喘口氣

立院去年三讀通過「停砍公教年金」相關修法，目前全台約有18萬名已退休公務人員的退休所得替代率須重新審定。全國公務人員協會前理事長李來希8日透露，自己已收到退撫金重新審定函，並提醒退休公教審慎計算確實所得，若有誤要及時反映。

李來希。（報系資料照）

李來希8日在臉書上PO出銓敘部的公文，並發文表示，我們的退撫金重新審定函已經出來了，請夥伴們注意簽收原服務機關的掛號文件，並審慎計算自己的確實所得，如有錯誤一定要及時反映，「這只是現階段的作為，革命尚未成功，夥伴們還需努力，謝謝夥伴們這麼多年來的齊心協力，終於稍有成果，也終於讓我們可以暫時稍微喘口氣，加油！」

廣告 廣告

李來希指出，停止退撫所得逐年遞減法案是立法院長韓國瑜2020年參選總統時的政見，也是他擔任國政顧問團顧問時協助提出來的政見，可惜韓院長未能勝選，這項政見拖延迄今，雖然慢了，但至少已經成就，部分實現了我們的訴求，感謝參與這項訴求夥伴們不離不棄的努力，也感謝所有支持這項法案的政黨與政治人物的支持，謝謝大家。

立法院會日前三讀停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金。（圖／中天新聞）

值得注意的是，根據李來希PO出的公文內容，退休人員每月的退休金，自今年8月1日起，統一改依重審處分結果按月發放。114年12月28日至115年7月31日應補發之差額，至遲於115年8月1日完成補發。

更多中天新聞網報導

鄭麗文《金融時報》專訪重磅發聲：美中不應視台灣為棋子

紐約飄蘭花香！鄭麗文親曝訪美核心目的：促進兩岸和平東亞穩定

美參院多數黨領袖：未安排見鄭麗文 挺台強化防衛