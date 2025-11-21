8.5萬人抵制唱紅白！寧寧檯燈爭議惹怒日本

▲aespa日前宣布將登上日本NHK紅白歌唱大賽，但不料寧寧（左1）過往的原子彈檯燈事件再度被翻出，遭日本人連署抵制，目前已有超過8.5萬人連署，而對此NHK高層也做出回應了。（圖／aespa FB）

[NOWnews今日新聞] 韓國女團aespa今年首度受邀登上日本NHK紅白歌唱大賽，但不料卻因陸籍成員寧寧被翻出過去曾分享自己買了「原子彈蘑菇雲造型檯燈」，引爆中日輿論，還有網友在change網站發起連署要求紅白換掉aespa，連署目前已破8.5萬人。而對此，NHK媒體總局長山名啓雄也在19日回應爭議，表示仍希望aespa登台表演，「希望可以傳達和平的訊息」。

aespa因寧寧過去行為而引發爭議，被網友連署取消日本NHK紅白歌唱大賽演出，在事件越演越烈後，NHK方終於做出回應，NHK媒體總局長山名啓雄在19日的定期記者會時，表示考慮到日本與中國之間的情勢，希望aespa能夠登台，「希望可以傳達和平的訊息」，透露未改變讓aespa以紅組登台演出的計畫。

▲寧寧因過往的原子彈檯燈事件，遭日本人抵制唱紅白，目前已有超過8.5萬人連署。（圖／翻攝自change.org）

寧寧過往分享檯燈事件再被炎上 遭疑是反日分子

事件起源是網友翻出寧寧曾在2022年時，於粉絲互動平台曬出自己新買的檯燈，「我買了一盞可愛的燈，覺得怎麼樣？」只見寧寧買的檯燈是原子彈爆炸的蘑菇雲造型燈，此舉無疑是撕開日本二戰創傷，當時就有不少粉絲痛批她缺乏歷史敏感度，甚至質疑她根本就是反日份子。

不料這件事在最近中日關係緊張的情況下再度被挖出，不少日本人還因此反對寧寧登上紅白歌唱大賽，甚至在網站發起連署，要求NHK換掉aespa，「有影響力的人竟然如此輕率地行事，不去了解歷史，如果是因為不知情，我覺得她應該要好好上課」、「這是NHK對日本民眾的挑戰，如果允許寧寧參加，也會傷害到來自廣島的其他日本藝人」。

檯燈靈感取自原子彈 網友掀兩派爭論

而這盞原子彈蘑菇雲造型檯燈是由一名中國手工藝創作家推出的，他曾明確表示靈感就是源自廣島與長崎被投下原子彈的畫面。不過也有粉絲護航寧寧，認為她或許真的不知道蘑菇雲的來由，覺得外界將政治、歷史議題上升到娛樂產業過於嚴肅。另一派網友則認為，即便連署無法改變aespa的演出，但至少可以表達部分日本觀眾的立場，爭議持續發酵中。

