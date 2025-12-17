8+9戀綜《不良一族尋愛記》比《黑白大廚2》吸睛！ 製作人偷暴雷：有情侶成真

《不良一族尋愛記》正在全球熱播，製作人兼主持人MEGUMI（右圖）搶先預告嘉賓感情動態。翻攝IG@megumi1818

日本最不怕人設翻車的最新戀綜《不良一族尋愛記》在Netflix熱播中，節目竟找來11位曾是不良少年少女（8+9）的參賽者，來到深山校園朝夕相處14天找真愛，沒想到播到第3集已有人被退學！該節目昨（16日）在東京舉行「Special Night」造勢，節目主持人MEGUMI、AK-69、永野齊聚一堂，更搶先預告嘉賓的感情走向！

超硬派戀綜吸睛！製作人、主持人也是「不良一族」

該節目是日本第一檔聚焦不良男女的戀綜，主持人MEGUMI身兼節目製作及企劃，她自曝年輕時也是小太妹，因此想打造一齣「真性情」的戀愛節目，並撕下世俗對不良一族的既定標籤，就連主持搭檔AK-69也曾進過少年感化院。

AK-69（右起）、MEGUMI、小室哲哉、永野昨在東京宣傳節目。翻攝IG@netflixjp

昨MEGUMI在活動現場更搶先預告第5集之後的發展，偷暴雷地說：「真的會有情侶成真。明明看起來不太可能，卻非常感人，會讓人覺得『這種男人真不錯』。」

MEGUMI也提到對節目配樂極其講究，「我本來就很喜歡globe，也放進了多首歌曲，希望能把在這部作品中具有意義的音樂放進來，當然也有AK老師的作品。」昨活動現場，AK-69除了直接獻唱節目插曲〈And I Love You So〉，開場曲〈Love again〉的詞曲創作者、音樂製作人小室哲哉也驚喜現身，掀起全場高潮。

小室哲哉驚喜現身

小室哲哉表示，「作品和節目的契合度高到讓我嚇了一跳，沒想到會這麼貼合，原來歌曲還能這樣被使用。」他也回顧創作背景，「這首歌是在我長住美國、回到東京時，感覺日本好像缺乏愛而浮現的旋律，那種無法完全融入社會規則的狀態，和《不良一族》非常契合，能被選中真的很開心。」並肯定MEGUMI作為製作人的眼光。

《不良一族尋愛記》登上今天的Netflix節目類排行榜冠軍。翻攝Netflix

該節目也在各地引爆迴響，今天更贏了昨天上線的《黑白大廚：料理階級大戰》第2季，率先搶占Netflix台灣Top 10節目榜冠軍。製作人MEGUMI昨聽到節目在全球熱播，驚呼表示：「真的假的？」隨後笑說：「其實也很想看看不同國家的不良一族談戀愛，像西班牙、俄羅斯一定很瘋狂，希望Netflix可以考慮看看。」直接向平台隔空喊話。該節目全季10集將在三週內全球同步上線，每週二更新。



