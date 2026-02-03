8+9持刀劫車是真警察！網友熱議全跪了：比影帝更影帝。圖／翻自KSB瀬戸内海放送YT

日本岡山縣日前舉行一場警匪演習，原本只是一場正常的演習，但意外引發日本網友熱烈討論，因為扮演歹徒的真警察，演技實在太強大，乍看還以為是真的歹徒劫車。

在1月29日，岡山縣警方與當地巴士公司合作，進行劫車演習訓練，現場可見有一輛巴士，車上坐滿「乘客」，另外還有警方進行演習。不過整場演習的亮點，卻是「歹徒」，這名「歹徒」持刀劫車，威脅車上乘客，隨後警方與其談判，並動之以情、說之以理，最後讓歹徒棄械投降。

廣告 廣告

雖然這看似是一段很正常的演習，但是這名「歹徒」，實際上是由一名警察所扮演。演練中，這位「歹徒」說到：「我已一無所有！我要在生命的盡頭做一件大事！」、「我死在我爸曾經開過的公車上，也不錯啊！」這讓網友們不禁讚嘆這位「假8+9」：「這演技也太精湛了吧！」、「比影帝還影帝。」、「請原地出道。」、「他說台詞都有帶感情，眼神也好有戲。」、「現在當警察還要會演戲喔！」、「其實他長得很帥耶，真的可以去當演員。」

就在去年，大阪警方搜索一處與山口組有關的據點時，也被網友戲稱：「警察比黑道更黑道。」現場可見有大批警方前往搜索，甚至拿著電鋸，還有警方粗暴地大喊：「快開門啦！」之後黑道人員妥協，安靜又慢慢地開門，因此網友就直呼：「已經分不清楚哪邊是黑道了！」另外也有網友說，全日本大概只有大阪警方有這樣的氣勢，而且已經不只一次，氣勢直接壓過黑幫。

大阪警方比黑道更黑道。圖／翻自bokete.jp



回到原文

更多鏡報報導

41J肉聲／慘！柯南、寶可夢接連「辱華」 遭中國民眾抵制

印度又有家暴！受害者是人夫 被妻虐待打爆求助網友

美女老師與學生「馬拉松床戰」遭判刑 綠帽夫不離棄！她竟有「幫夫運」

小S女兒Lily現蹤澳洲疑似有新歡！情侶裝緊貼白衣男 認了媽媽、姊姊都勸阻「別衝動」