8+9為何不敢擋砍人魔？本尊神回「我們不去誠品」 全場笑翻

台北市19日傍晚發生重大隨機攻擊事件，一名27歲嫌犯先後在捷運台北車站出口通道、中山站周邊及誠品南西店內行兇，造成四人死亡，震驚社會。事件發生後，有網友好奇發問，平常逞兇鬥狠的「8+9」為何不去抵擋砍人嫌犯，意外引來大量神回覆。

台北捷運中山站誠品外事發地點。（圖／中天新聞）

原PO在Threads上發文表示，「為什麼要砍人不敢去砍黑道？平常逞兇鬥狠的89怎麼不敢去擋砍人的？」沒想到貼文曝光後迅速引發熱議，瀏覽次數短短時間內就突破46萬次。留言區湧入許多自認是8+9的網友現身說法，笑翻大批網友。

廣告 廣告

他們紛紛留言，「我們看起來會去誠品嗎？」、「你是哪一隻眼睛看過我們會去那種地方」、「89越來越難做了，我們不會去書局甚至搭捷運，就算我們平常去那些地方，搞不好還會被公幹說猴子也會看書，不然就是沒錢買車嗎？」、「身為一個三重在地89，我不太會去誠品」、「你覺得我們會去誠品膩？你看他過了台北橋還敢不敢這樣。」

此外，甚至還有「專業8+9」現身幽默分析，「第一、我們不會去書局，第二、也不太會搭捷運跟去車站（除非做愛心發物資），第三、我們若出手制止，有可能被警察押在地上的是我們還不一定咧！」

這些充滿自嘲意味的神回覆讓大批網友笑翻，「留友看好好笑」、「這篇一堆89阿志神回，第一次讓我覺得他們很有自知之明嘴不下去了」、「留友看..笑到腳趾外翻」、「看完留言已經完全懂89的魅力，愛了」、「留言我要發瘋，路過不要錯過。」

延伸閱讀

腺病毒大爆發！孩子都變「燒久姬」 醫：型別眾多難分辨...逼瘋爸媽

啦啦隊女神昆娜認離婚！被爆不倫球星 親回應感情爭議

國中生割喉案二審宣判 死者父怒爆「乾哥」嗆8字恐嚇證人