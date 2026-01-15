8.9mm 機身塞入 7000mAh 電池，HUAWEI nova 14i 香港發佈，年輕人靚仔實用機

文章來源：Qooah.com

HUAWEI nova 14i 專為追求時尚與實用兼備的年輕用戶設計，完美結合強勁續航、沉浸視覺與智能便利。

在 8.9mm 纖薄機身內塞入 7,000mAh 超大容量電池，在持久電力與輕巧手感間取得出色平衡。

手機配備 6.95 吋 HUAWEI FullView Display 屏幕，支援 90Hz 刷新率與 270Hz 觸控採樣率，超窄邊框帶來沉浸觀影與流暢遊戲體驗。創新的 X Button 快捷鍵，可一鍵開啟常用工具、快速啟動應用，緊急時更能瞬間撥號，實用而安心。

廣告 廣告

在儲存與影像方面，HUAWEI nova 14i 提供 256GB 大容量空間，滿足各種儲存需求。其 5,000 萬像素主鏡頭搭配獨立景深鏡頭，能細膩捕捉光影層次；800 萬像素前置鏡頭結合 AI 美顏，則讓每張自拍都自然動人，輕鬆記錄生活精彩瞬間。

HUAWEI nova 14i 備有藍色及黑色配色，提供 8GB + 256GB 版本，建議零售價為HK$1,588， 將於 2026 年 2 月 6 日正式發售；有關銷售詳情請留意官方專頁公佈。

凡於指定零售商及運營商選購全新 HUAWEI nova 14i 之港澳原廠行貨，即送 HUAWEI Scale 3 智能體脂磅 (建議零售價: HK$199) 乙件。優惠數量有限，送/換完即止，需憑發票 30日內於 HUAWEI 客戶服務中心換領。詳情請向店員查詢。