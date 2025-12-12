80位藝術家齊聚彰化力挺林世賢 共同擘劃城市文化新願景
面對彰化近年多項重大建設推動，包括彰化市東區擴大都市計畫開發案、鐵路高架化及捷運綠線延伸至彰化等，城市轉型備受關注。藝文界認為，未來都市發展除了提升機能與交通便利性外，也需在規劃上融入文化、美學與生活價值。12日超過80位藝術工作者齊聚彰化藝術館，舉辦「藝文齊心 擘劃彰化新願景」活動，共同探討彰化文化環境與城市發展的可能方向。
活動邀集書法、繪畫、篆刻、空間設計等領域的創作者參與。與會的藝術家表示，希望透過集體交流，推動更多跨界合作與文化公共議題討論，使藝文力量能在城市改造過程中扮演更積極的角色。現場除展現藝術成果，也進行共同揮毫與交流座談，氣氛熱烈。
主辦單位指出，彰化藝術館是一棟歷史建築，興建於日治時期，至今已有逾90年歷史，是彰化重要的文化資產之一。目前藝術館周邊包括圖書館、美術館及八卦山文學步道，逐漸形成彰化市區的藝文核心區塊，具有串聯文化場館與周邊觀光動線的發展潛力。
活動中，多位藝術家也分享了對彰化文化景觀的觀察。彰化市內古蹟密度高，擁有多座國定及縣定古蹟，包含廟宇、公共建築與街區歷史建物，分布範圍廣泛。藝術界代表表示，若能透過制度性規劃將古蹟、宗教建築、歷史街區與藝文場館整合，將有助於形塑更具文化特色的城市步行路線，推動文化旅遊及公共藝術的整體性發展。
藝術家也指出，彰化在快速變動的建設期，文化政策與美學思維更需被重視。他們認為，城市更新過程需要兼顧歷史脈絡、文化記憶與生活需求。未來若能讓文化專業者參與都市設計、公共空間規劃與地方活動策劃，將能使城市面貌更具一致性與人文溫度。
此外，藝文界希望能增加展演空間使用彈性，並支持在地創作者有更多與公共場域合作的機會，例如公共藝術、老建築活化、地方節慶創意策展等。他們強調，這不僅能提升城市文化氛圍，也能讓藝術融入市民日常生活，打造更具魅力的生活環境。
此次「藝文齊心 擘劃彰化新願景」活動，以藝術社群為核心，凝聚在地多方意見，旨在促進文化界與各界對話，共同探討彰化在城市建設與文化發展上的未來方向。與會者一致期盼，未來彰化在硬體建設推動的同時，也能同步深化文化價值，使城市在轉型過程中兼具功能性、美感與文化深度。
