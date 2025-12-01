80公分「哥吉拉」個性溫馴 7人報名搶領養草原巨蜥

彰化縣 / 綜合報導

長80公分的巨型蜥蜴，你會想養嗎？彰化有民眾撿到1隻草原巨蜥，外型乍看下很嚇人，彰化動防所要大家不要緊張，他們說草原巨蜥性格溫順，不會攻擊人，但這種蜥蜴對生活空間和濕度控制需要很費心，將在明(2)日開放認養，目前有7個人報名，就等抽籤結果，看最後是誰能將牠帶回家。

一隻巨大的蜥蜴，靜靜趴在桌上，時不時吐出舌頭，一看到籠子過來，就要趕快跑，下一秒直接翻下桌，牠是草原巨蜥，彰化動物防疫所秘書謝一美說：「(草原巨蜥)需要相當的空間，需要合適的溫度和濕度，拾獲的民眾可能評估自身條件，環境不適合，就送來本所。」

有民眾11月初在彰化市撿到這隻草原巨蜥，送到彰化動物防疫所，草原巨蜥原產在非洲中部和北部，體長約80公分到120公分，性格溫馴，希望找到有相關飼養經驗的飼主帶牠回家，不過他的外型看起來就像巨大哥吉拉，民眾會不會想養呢，民眾說：「看起來很恐怖，又是冷血動物，摸起來冰冰涼涼，(看起來)比較可怕一點。」記者VS.民眾說：「(你敢抱嗎)不敢。」雖然多數民眾都說不敢養，但實際上已經有7人報名領養，就等明日上午10點開放抽籤，帶牠回家。

