80品牌匯聚「城市嶼浪」市集 港都青創嘉年華吸10萬人潮
[Newtalk新聞] 由高雄市政府青年局主辦的「2025城市嶼浪市集嘉年華競賽」11月15日至16日在高雄流行音樂中心珊瑚礁群登場，集結全台80組青創攤車，搭配消費加值回饋及人氣表演團體，兩日吸引逾10萬人湧入愛河灣。港邊夜色與市集音浪交織成港都獨有的節奏，展現青年創意市集能量，也讓微型創業成果在高雄得到更廣的曝光與實際市場驗證。
青年局長林楷軒表示，「城市嶼浪」不只是週末市集活動，更是承載市府連續三年開辦「高雄青年攤車品牌輔導計畫」的年度成果，透過音樂、創意競賽與限定商品三方融合，營造出嘉年華式的青創市集氛圍，讓更多民眾看見青創品牌的創意與實力，未來青年局也將深化創業輔導、行銷推廣與市場媒合，協助品牌在高雄扎根並邁向更大的舞台。
活動匯聚青創品牌，從美食、甜點到手作，每個攤位皆展現獨特風格，市集一路熱鬧到夜晚。青年局同步舉辦「嶼浪市集競賽」，為求競賽公平更依照攤車屬性，分為三大主題組別：「嶼浪風味獎(鹹食)」、「嶼浪甜心獎(甜品飲品)」與「嶼浪匠心獎(手作)」。
「嶼浪風味獎」由「ヒヨイツ壱肆伍 獨享大阪燒」以作品「港町．金磚白玉燒」奪下，結合六龜原生茶、美濃白玉蘿蔔與鹽埕老店烏魚子，呈現「一口吃盡高雄」的在地滋味；「嶼浪甜心獎」由「晃晃咖啡」獲獎，以美濃特產「147米粉」延伸創意，並以可食用咖啡杯打造「晃晃蛋塔杯」吸引評審目光；「嶼浪匠心獎」則由「花ㄔ了女孩」拿下，以市花「木棉花」為靈感融入飾品設計，展現細膩工藝。
另外，設有不限組別的「嶼浪創意風潮獎」由「偷拔蔥手作蔥肉餅」、「一樂豆花」、「森晴甜坊 Forêt ensoleillée」脫穎而出，皆以創新商品與精準行銷策略獲得肯定。活動兩日也邀請8組人氣樂團輪番開唱，現場不僅可品嚐多款創意美食，還能將市集消費延伸至周邊的合作應援店家。
青年局表示，「城市嶼浪」是青創品牌曝光與市場測試的重要舞台，青年局未來將持續強化青創補助、培力課程與創業諮詢服務，協助青年提升品牌力、行銷力與市場拓展能力，共同打造更具競爭力的青創生態系。
