80坪挑高雙層豪宅，以名畫「牝鹿」為靈感，詮釋活文化的奢華美學

編輯 張若蓁｜圖片提供 築夢室內設計

小編帶你看好宅

室內坪數達 80 坪的挑高樓中樓老屋，格局規劃為三房，屋主是一位擁有堅定信念與豐富人生歷練的女性。原始空間狹長且採光不足，氛圍稍顯壓抑。築夢室內設計以畫家羅蘭珊的代表作「牝鹿」為靈感，從色彩規劃展開設計序曲，結合挑高尺度與反射材質的巧妙運用，營造出層次分明的視覺張力與開闊，再以東方意象細膩點綴，使文化與藝術脈絡在空間中重新甦醒。這座宅邸不僅是女屋主安放身心的舒心居所，更宛若一座專屬的私宅藝廊，讓活文化在生活裡優雅綻放。



廣告 廣告

客廳以十米挑高的磅礴尺度開展，築夢室內設計順勢放大這份優勢。沙發背牆選用兩種大面石材拼接而成，並於銜接縫隙間巧妙置入線燈，讓光影流轉之間營造前後層次的景深效果。最後再點綴一幅以畫作《牝鹿》為靈感的藝術作品，使空間散發精緻而大器的氛圍。天花以鏡面鋪陳，映襯垂墜而下的設計燈飾，將空間奢華感推向極致。電視牆則以莫蘭迪色系呼應藝術畫作的色彩韻律，雙色拼接搭配天然建材的紋理，創造和諧卻不失變化的視覺效果。餐廚空間同樣藉由鏡面包覆天花，柔化略低的屋高，形塑更為開闊的感受。書房延續藝術脈絡，背牆以《牝鹿》為靈感創作，並透過鏡面天花的反射，使視覺尺度無限延展。書桌為特別訂製的鐵件鏤空設計，細膩線條映照天花燈具的呼應，營造出低調奢雅的氣質，將藝術、設計與生活完美交融。



主臥室以弧形天花勾勒出溫潤的包覆感，同時清晰界定場域邊界。設計手法上，跳脫公領域的繽紛色彩，轉而以純粹的灰階與木質鋪陳，凝塑靜謐、無壓的舒眠氛圍。大面積留白的天花，更在夜幕降臨時化身星空投影幕，陪伴女屋主在忙碌日常後，得以靜心放鬆、療癒自我。更衣間與主衛浴相連，設計上將洗手台外推，提升了日常盥洗的便利與效率。而在細節之處，依循女屋主對質感的高標準，收納櫃特選歐洲進口皮革托盤與精緻五金，讓每一個細節都展現築夢室內設計的用心與細膩。兒子的臥室則以套房式配置，清晰劃分寢臥區與會客區，兼具私密性與開放性，體現張弛有度的生活節奏，也延續整體宅邸的優雅調性。



小編的最愛

不同於外部公領域的華麗奢雅，佛堂的設計轉而以更具文化厚度的語彙來呈現，特別選用日本職人精雕的「京都琵琶八景」欄間板作為點綴，將人文歷史的底蘊引入空間，為佛堂注入古樸典雅的藝術氣息，不僅深化了空間的文化意涵，更營造出莊嚴而沉靜的氛圍，使佛堂成為宅邸中一處能安放心靈的靜謐之所。

築夢室內設計／羅芳銘

地址：台北市內湖區民權東路6段146號10樓

電話：02-87918009

Email：sugest0415@yahoo.com.tw

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>築夢室內設計

立即聯絡>>>築夢室內設計