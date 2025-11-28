80幅展至12/3 第16屆海峽兩岸少兒美術大展在臺登場

《圖說》第十六屆海峽兩岸少兒美術大展臺北展今日於國立臺灣藝術教育館開幕。〈主辦單位提供〉

【民眾新聞葉柏成臺北報導】第十六屆海峽兩岸少兒美術大展十一月巡至臺灣，舉辦南北雙展。11月8日在佛光山佛陀紀念館舉辦的高雄展，深受當地觀眾歡迎。延續高雄展的藝術熱潮，今〈28〉日臺北展在國立臺灣藝術教育館開幕。作為此本屆大展兩岸巡展的收官展，臺北展近300幅來自海峽兩岸、港澳及馬來西亞華人地區青少年的精彩作品，臺灣作品約80幅，展期至12月3日。新一屆大展將以〈信〉為主題，作品徵集正在進行中，歡迎兩岸青少年踴躍投稿，詳情可參閱http://www.chinaart.net/及微信公眾號〈雲揚藝術眼〉。

此屆大展以「生命萬象」為主題，作品題材涵蓋自然生態、人文關懷、未來想像等多元面向，既有對動植物細緻入微的觀察，對人類社會生生不息的思考，也有對智能新世界的暢想。臺灣新北學生集體共繪《島嶼的記憶》，追尋生命的血脈傳承；福建廈門學生描繪人體結構，探索《人體奧秘》；香港特殊學校師生共創《海底奇幻之旅》，呈現海底世界的神秘與美麗……色彩斑斕的畫面與天馬行空的創意，不僅展現了兩岸青少年動人的藝術活力，也用最純粹的方式呈現了生命的豐富與珍貴，更體現了兩岸及華人地區同胞共同的文化傳承和情感聯結。

《圖說》中華日報社董事長陳樹與台北市新聞記者公會理事長釋妙熙。〈主辦單位提供〉

台北展由臺灣中華日報社董事長陳樹、中華文創發展協會理事長黃肇松、廈門雲揚天際文化機構代表許天慶共同揭幕，與會來賓包括台北市新聞記者公會理事長釋妙熙、中央社董事胡鴻仁、國語日報總編輯林瑋、中華民國兒童美術教育學會榮譽理事長吳隆榮、高雄市兒童美術教育學會理事長王彥嵓致詞，以及都蘭山畫院副院長黃秋香、高雄市兒童美術教育學會顧問蔡忠霖、享木蒼校長、劉鳳儀校長等都蘭山畫院的嚞賓們到賀。

陳樹指出，我們生命所承繼的血脈基因，歷經千萬年傳遞到此生，是我們獨一無二的生命符號，也有無法背離的使命責任。除了精彩的青少年作品，展覽特別邀請臺灣藝術家姜一涵的作品《生命的綻放》《烈焰新生》等、大陸藝術家謝麗芳的作品《我看到那生生不息的蛇》共同展出，用他們的人生閱歷和藝術觀，與孩子們展開關於生命的不同對話與思考。孩子和大人，跨越時間與空間的界限，在展覽中構築多視角的生命圖景；藝術家與觀眾，也在生命萬象之下，一起追尋生命之縱深，瞭解生命的無常中所蘊含的啟示。

他提到，這些年，我們以大展為平臺，在海峽兩岸及香港、澳門地區開展不同主題的創作交流，涉及文化、理想、環境、家園、未來等多議題，卻從未單獨探討過「生命」。而今年第十六屆，我們對生命進行瞭解思考，對自我之外的他者，予以有情關注；在生命萬象之下，追尋生命之縱深，瞭解生命的無常中所蘊含的啟示。

《圖說》左起；邱木蒼校長、中華文創發展協會理事長黃肇松、中華民國兒童美術教育學會榮譽理事長吳隆榮。廈門雲揚天際文化機構許天慶、何秋蘭校長合影。〈主辦單位提供〉

陳樹也揭示第十七屆海峽兩岸少兒美術大展也開始徵集，此次以「信」，一個簡單而深遠的漢字：它是誠實守諾的品格、是珍貴的情感連接、是跨時空交流的橋樑、是引領我們前行的內在追尋、是數字時代的新動力……，請你們以畫為信，畫出你對「信」的理解，給成長中的自己、給對岸的夥伴、給你所在意的……或是給我們17歲的大展。

臺北展由臺灣中華日報社、中華文創發展協會、雲揚天際文化藝術機構共同主辦，以及臺東縣都蘭山畫院學會、廈門市湖里區文學藝術界聯合會、頂新公益基金會、廈門銀行、中國美協少藝委等兩岸多家合作夥伴共同推動舉辦。