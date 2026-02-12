80年代香港最經典童星 移居中國珠海踢爆買樓騙局

〔記者林南谷／綜合報導〕80年代在經典電影《最佳拍檔》飾演「光頭仔」一角走紅的香港童星王嘉明，近年淡出娛樂圈移居中國珠海，成功轉型為房屋仲介。

現年41歲的王嘉明外型帥氣、風格成熟穩重，在房產事業搞得有聲有色，近日上傳影片，提醒香港人小心在中國買房陷阱。

影片中，王嘉明看起來意氣風發坐在辦公室內，詳細拆解中國建商針對香港人心理而設的騙局。他指出這些不法業者以超低價作誘餌，以「40萬人民幣(約180萬台幣)買三房」、「低首期」、「送精裝」等極其吸引條件作招攬，引人上車。

之後又美化包裝， 將偏僻地段包裝成「度假勝地」，把周邊荒地形容為「景觀優美，適合養老」，效果圖和示範單位做得美輪美奐，但現實是「風景靠電腦P到以假亂真」；王嘉明語重心長勸告香港人，在中國置產「不要只看價錢低」，更重要是審視發展商的實力，確保「承諾兌現」。

