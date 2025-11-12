80年來第一人！敘利亞總統夏拉進白宮會川普 通緝要犯成為座上嘉賓

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）日前訪美，前往白宮與美國總統川普（Donald Trump）舉行歷史性會談，這是敘利亞自1946年獨立以來，總統首度造訪白宮。值得一提的是，夏拉曾被美國視為恐怖分子並懸賞1000萬美元（約3億新台幣），如今搖身一變成為川普的座上賓。美敘除了將恢復邦交外，也將進行反恐、安全與經濟合作；此外，據美國官員表示，敘利亞將加入全球反制伊斯蘭國聯盟（Global Coalition to Defeat ISIS）。

廣告 廣告

敘利亞總統夏拉與川普會談，是敘利亞建國後首位訪白宮的總統。（圖／美聯社）

夏拉本次訪美促成川普政府延長凍結制裁敘利亞的「凱薩法案」（Caesar Act）180天，同時也將美國再多項領域合作，尤其是將加入消滅伊斯蘭國（ISIS）的行列。不過，全面解除美國對敘利亞的制裁仍尚待外交努力，因為法案仍須獲得美國國會批准方能取消。

對於雙方會晤情形，川普向媒體指出，夏拉是名「強而有力」的領導人，並表示會盡全力讓敘利亞走向成功；此外針對敘利亞和以色列的緊張情勢，川普也在自家媒體真相社群（Truth Social）透露，敘利亞在他推動中東和平藍圖中占有重要地位。夏拉則指出戈蘭高地（Golan Heights）問題讓敘以難以和談，但若能藉由川普斡旋，日後不排除進行對話。

夏拉過往曾與911恐攻主謀賓拉登（Osama bin Laden）所屬的蓋達組織（al-Qāʿidah，意譯為基地組織）有所聯繫，並曾加入伊拉克的反美勢力，更在敘利亞內戰期間領導與蓋達有關的「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham），因此一度被美國政府懸賞1000萬美元，直到美國2024年底與敘利亞新政府接觸後，才撤銷對夏拉的通緝。

夏拉日前才與宿敵，支持前敘利亞總統阿賽德（Bashar al-Assad）的俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）破冰，促成兩國新合作，如今又將與美國恢復邦交，短時間內先後與全球前兩大強國和解、合作的舉動，顯見這位敘利亞新領袖的外交手腕極為精湛。



更多FTNN新聞網報導

曾被懸賞3億…如今是美國座上賓！ 敘利亞總統夏拉10日訪美與川普會談

就等川普簽名！美政府關門40天終於要開張 眾議院222票放行

川普一宣布「減肥藥大降價」 藥廠高層當場暈倒！白宮緊急喊卡現場一度混亂

