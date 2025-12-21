80年只有一次！今天「冬至+天赦日」轉運機會來了 命理師曝9方式

（記者洪承恩／綜合報導）21日深夜11時04分正式進入「冬至」節氣，不僅是一年中白天最短、黑夜最長的分水嶺，今年更罕見碰上「天赦日」，被命理界視為80年才出現一次的強力轉運時刻。命理師楊登嵙給出9種轉運方法，指稱冬至搭配天赦日，象徵陰極轉陽、舊運翻新，只要把握當天調整身心與生活節奏，有助為新的一年鋪下順遂開局。

楊登嵙說明，冬至又稱「冬節」、「長至節」、「亞歲」，古人重視程度幾乎等同過年。從這一天起，太陽直射位置逐漸北移，北半球白天將一天天變長、黑夜縮短，象徵陽氣開始回升，也就是民俗中常說的「一陽來復」，代表運勢由低點慢慢翻轉。

廣告 廣告

示意圖／今天剛好是冬至加上天赦日，命理師給出9種轉運的方法。（擷取自免費圖庫Pixabay）

他進一步指出，天赦日是由天干與地支配合而成，一年僅有5至7天，今年冬至正好落在天赦日，被視為80年一遇的轉運吉日。民間信仰認為，這一天特別適合向玉皇大帝懺悔、請求赦罪，進而化解不順與阻礙，無論求健康、財運或整體運勢，效果都格外顯著。

示意圖／今天剛好是冬至加上天赦日，命理師給出9種轉運的方法。（擷取自免費圖庫Pixabay）

楊登嵙建議，民眾可在當天上午至下午前往廟宇祭拜玉皇大帝，口頭稟告個人基本資料，誠心念誦懺悔內容，並準備水果、素食點心、米糕、帶殼桂圓及相關金紙等供品，完成祭拜後再補財庫、求好運，象徵為新的一年重新啟動能量。

除了參拜祈福，冬至也流傳許多生活化的開運習俗。像是吃湯圓象徵團圓圓滿，「吃了湯圓大一歲」也代表跨過新的生命節點；進補、添新衣新鞋，則被視為替自己與家人更新氣場。今年冬至結合天赦日，不少命理人士也提醒，不妨趁這天主動整理生活、人際與心態，為來年打下穩定基礎。

冬至9大民俗開運方式一次看：

一、吃湯圓：紅湯圓象徵人緣與桃花，白湯圓代表財氣與事業，紅白各一顆，寓意圓滿雙運到。

二、吃豬腳麵線：象徵延壽、除晦氣，特別適合子女為長輩添福；今年沖犯太歲的屬兔、屬雞可藉此轉運。

三、吃餛飩：代表天地交運、陰陽轉換，有助汰換壞運氣，也被視為增智慧、助學業的象徵。

四、吃水餃：外形如元寶，寓意財源廣進、財氣入庫。

五、冬至進補：以肉類搭配滋補藥材燉煮，養精蓄銳、補元氣，精神好、運勢也跟著提升。

六、添新衣新鞋：象徵更新氣場，有助家庭關係和諧、整體運勢順暢。

七、祭祖祈家運：擺湯圓祭拜祖先，祈求家運興旺、子孫平安。

八、拜月老求姻緣：未婚者可趁冬至祈求良緣，象徵「圓」即是「緣」。

九、姻緣線旺人際與事業：2025年喜星、桃花星與官星落在東南方，擺放紅線、五色繩或相關吉物，有助人際與事業運提升。

更多引新聞報導

冬至遇天赦日成最強強運日！「快做5事」財運爆棚

冬至吃得安心 新北抽驗湯圓火鍋食材 62 件全數合格

