80年罕見超級強運日！5招鎖住財氣 庫裝滿袋旺到明年

當日曆翻至2025年的尾聲，我們迎來了一個極其特殊的日子，它不僅是傳統二十四節氣中至關重要的「冬至」，更與年度最後的「天赦日」巧然重疊，為80年罕見的超級強運日。塔羅牌老師艾菲爾表示，21日冬至當天，雙重的吉慶能量，為我們提供了年度中最為強大、也最不容錯過的轉運契機。

清空舊業，啟動來年運勢。（示意圖／Unsplash）

古雲：「冬至大如年」，艾菲爾老師指出，這一天象徵著陽氣開始回升，萬象更新的起點，而天赦日則承載著上天慈悲、赦罪解厄的能量，當這兩種強大的磁場匯聚時，便是我們懺悔過錯、清空舊業、重新啟動、迎接嶄新運勢的最佳時刻。艾菲爾老師提醒，把握此日，提前佈局2026年的財運、事業與人緣，絕對能讓你贏在起跑點，財氣、桃花滾滾來！把握天赦、冬至雙重吉日，迎來財庫、桃花大滿貫！

一、轉運小秘法—清空舊業，啟動來年運勢

天赦日結合冬至的強大能量，重點在於「赦罪」與「轉陽」，其核心是先將過去一年的晦氣與阻礙清除，再引進新的、積極的能量。以下五個轉運小秘法，能有效幫助你去舊迎新：

1、雙數湯圓轉運：紅白配，人緣旺

「家家吃湯圓」是冬至的傳統。湯圓圓滿的形象，象徵著團圓與運勢圓融。轉運的關鍵在於雙數與顏色搭配。請務必食用雙數顆湯圓（如6顆、8顆），且至少要有一顆紅湯圓和一顆白湯圓。紅湯圓主喜氣、招桃花與感情；白湯圓主清淨、招人緣與貴人。雙色搭配，代表人緣財與正緣都能圓滿。在享用時，需心懷感恩與對來年的美好期許，這樣每一口吃下的不只是甜糯的米食，更是你對未來運勢的甜蜜願景。

2、孝親納福：豬腳麵線報親恩

「豬腳麵線」在傳統文化中，具有去黴運、添壽祿的涵義。豬腳去穢，麵線添壽。在強運日這天，買一份豬腳麵線給父母，不僅是報答親恩、積累孝親福報，更是以實際行動為自己「斬斷過去一年的不順與障礙」。父母接收到的福氣會間接回向給子女，形成正向的能量迴圈，為自己在新一年建立堅實的貴人基石。冬至期間（12/21~1/4）也都可以操作。

3、接引財氣：發財水與買彩券

冬至是「一陽來複」的日子，這天接引的水氣與財氣尤其強大。可以準備一個乾淨的容器，裝滿水，並將財水（如銀行求來的或家中的飲用水）放置在財位，象徵「聚水生財」。此外，冬至這天也是財氣轉旺的時機，試試手氣買一張彩券，是向宇宙發出「渴望財富」的信號。但切記，量力而為，重點在於「納氣」而非「賭博」。

4、淨化磁場：不吵架、不鬥嘴

強運日最忌諱的是負面情緒的能量洩漏。言語爭執與鬥嘴會極大地破壞當日的祥和氣場，使原本引進的喜氣與財氣流失。這一天務必保持心平氣和、和顏悅色，即使遇到不順心的事，也要做到「忍住不發」。維持家庭與個人磁場的高度和諧，才能讓好的能量停留，為轉運儀式創造最佳的環境。

5、換舊迎新：吃餛飩、新鞋襪

吃餛飩在傳統中象徵著「天地交運」，其形狀像雞蛋，代表著混沌初開，寓意著新的開始。而「新鞋、新襪子」則是讓自己踏上新氣象的行動。腳踏新鞋，寓意「走新路、開新局」；穿上新襪，代表運勢重新被包裹、被保護。選擇一雙充滿活力或財氣旺盛的顏色，能讓你輕快地迎接2026年的每一個挑戰。

迎接正緣、人脈大爆發。（示意圖／pexels）

二、桃花接不完—迎接正緣、人脈大爆發

人緣與桃花運是財運的貴人基礎，沒有良好的人脈，財富難以持續。冬至期間（12/21~1/4）的暖陽回歸是催動情感運勢的最佳時機。以下六個小秘法，專注於提升個人魅力與愛情磁場：

1、紅白湯圓：情感圓滿，引進正緣如前所述，紅白湯圓是情感運勢的基石。紅色的喜氣能催動桃花主動靠近，白色的純淨則能吸引優質的貴人與正緣。食用時，想像自己被幸福、溫暖的能量包圍，將意念的力量注入其中。

2、甜蜜引力：吃一顆糖果甜食具有強大的甜蜜招引力。在強運日吃一顆糖果，不僅是讓自己開口說好話、說甜話，更是讓自己的言行舉止充滿吸引力。代表你將以甜蜜、樂觀的態度面對新的感情與人際關係，自然能吸引到同樣正向的人。

3、香氣佈局：點燃香氛蠟燭香氛蠟燭能創造溫暖、浪漫的氛圍，同時利用氣味來淨化與提升個人磁場。選擇玫瑰、檀香或柑橘等能提升愉悅感與吸引力的香型。蠟燭燃燒的火光象徵著「愛情的火苗」被點燃，讓你的魅力光芒四射。冬至期間（12/21~1/4）都可以操作。

4、紅線系緣：系上五色紅繩「紅線」是傳統中月老牽線的象徵。選擇一條包含五種顏色（代表五行平衡與圓滿）的紅繩，系於手腕或貼身處。這不僅是祈求正緣、貴人的儀式，也象徵著將好的人緣穩穩地系在自己身邊，不讓好運溜走。冬至期間（12/21~1/4）都可以操作。

5、心形聚焦：佩帶愛心形飾品愛心形狀是愛與能量的聚焦符號。佩戴愛心形狀的飾品（無論是項鍊、耳環或戒指），能幫助你集中對愛情的嚮往，並向外界散發出接受愛、渴望愛的訊號，提高吸引正緣的準確性。冬至期間（12/21~1/4）都可以操作。

6、紅唇魅力：塗上紅色系唇膏唇膏是強化說話魅力與氣場的重點。紅色系（如櫻桃紅、磚紅或正紅）是最具開運、增強自信的色彩。塗上紅唇，象徵著你將以自信、積極的姿態迎接新的人際關係與機會，讓每一次開口都能吸引目光、帶來好運。冬至期間（12/21~1/4）都可以操作。

鎖住財源，迎接26年豐收。（示意圖／中天新聞）

三、庫裝滿袋—鎖住財源，迎接26年豐收

冬至當天是財氣轉陽的重要時點，為明年打下穩固財庫基礎至關重要。以下五個步驟，讓你有效地「開源節流」並「鎖住財氣」：

1、啟動財氣：煮財水儀式

「煮財水」是快速啟動財氣的有效方法。準備168元硬幣（象徵「一路發」），用乾淨的水煮沸後，讓水自然冷卻。將硬幣擦乾後放入新錢包或財位，將冷卻的財水裝瓶後灑在居家財位或辦公桌上，象徵財富如活水般湧入。（可以準備不同國家的錢幣，象徵八方來財！）

2、淨化身心：茹素或忌食牛

冬至這天，選擇茹素或忌吃牛肉，是一種清淨身心、積累善德的表現。牛在傳統中象徵「耕耘與奉獻」，忌食牛有避免勞碌命的寓意。通過飲食上的自律，達到心靈上的淨化，讓自己的能量場更為純粹，才能吸引更高頻率的財氣。

3、穩固財源：不借錢給人、不跟人借錢

這一天應特別注重金錢能量的穩定。無論是借出或借入，都會造成金錢能量的波動與流失。不跟人借錢是為了避免沾染負債的氣場；不借錢給人則能確保你的財庫能量穩穩地鎖住，不向外洩漏，達到「守財」的最高境界。

4、迎接新氣：換上新錢包

錢包是個人財庫的具體象徵。在強運日換上一個新的、乾淨的錢包，象徵著「更新財庫、迎接新財」。新錢包應選擇深色系（如土色系、金色系、水色系）來穩固財源。並放入煮好的168元硬幣，讓錢包一開始就充滿「發財氣」。

5、口業為首：不吵架、不造口業

這點與轉運小秘法中的「不吵架」相互呼應，但更強調「口業」。財氣是和氣生財而來，惡言惡語、抱怨、批評皆會形成負面能量回路，嚴重破壞財運。強運日這天，務必做到「口吐蓮花」，多說讚美、祝福的話語，讓自己的語言成為吸引財富的正向磁場。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

