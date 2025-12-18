80年罕見轉運大吉日！專家揭冬至3事必做、3禁忌

12月21日冬至恰逢「天赦日」，形成未來80年罕見的超級轉運吉日。易經專家王昆山老師分享，在這難得的一天有3個轉運法，同時有3個禁忌務必遵守。

12月21日冬至恰逢「天赦日」也是超級轉運吉日。（示意圖／取自pixabay）

王昆山表示，12月21日當天能量極強，再搭配2025丙午年、赤馬九運「極火之象」，無論是吸引好運或累積業力，能量都會被放大，在這天要特別謹慎行事。

王昆山指出，冬至天赦日有3大禁忌，包括忌殺生、忌造口業、忌與他人爭執，若在當天犯下這些禁忌，等於快速累積新年的業力，可能破壞2026年的福氣。

除了禁忌之外，王昆山也分享「3個提醒」，首先誠心參拜，且許願時記得要與行善相關，最重要的是心意及真誠；第二就是做善事，大小、金額或形式不拘，透過行動累積福報；第三則是茹素，在天赦日當天進行，可增強能量，對求財運、事業運及桃花運皆有幫助。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

