80年難得冬至遇天赦日！拜拜、轉運妙招全曝光

生活中心／尤乃妍報導

12月21日，冬至到來之外，同時也是今年最後一個天赦日，不只是80年難得一遇，也是轉運、補運的好時機。命理專家楊登嵙、廖大乙、林霖，分別分享祭拜方式、8生肖改運、開運6秘法，開啟新的好運年。





80年一次「冬至碰上天赦日」！命理專家囑「8生肖轉運補運」要抓緊





今年冬至遇上天赦日，是補運的好時機，除了拜拜之外，也可吃湯圓、開窗換氣來轉運。（圖／擷取自臉書＠林霖開運）

天赦日要怎麼拜？





早上5點至下午3點準備供品，水果、素食餅乾、帶殼桂圓12 顆、米糕、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢），以及手寫纖悔文，其中「帶殼桂圓 12顆」，代表整年都能「破繭而出」。

8生肖要注意：

感覺今年運勢不佳的朋友以及犯太歲屬「蛇、豬、虎、猴」的朋友，從20日深夜11點開始到21日晚間7點間，將家中靠龍邊的窗戶打開換氣，讓穢氣排出；新鮮空氣進來，氣好了運勢就會好。

而明年起犯太歲的「鼠、馬、兔、雞」等4個生肖，可準備香蕉、李子、梨子、鳳梨、蘋果祭天，祈求來年諸事平順，諧音就是「招你來旺果」。但廖大乙也說，如果想讓運勢更好，從今天起到冬至3天可以選擇捐血、捐錢、甚至利用網路傳遞正能量訊息。

冬至吃湯圓象徵圓滿如意、人緣大旺，不同顏色還有不同祈求功效。（示意圖，非關此新聞／民視財經網）

「冬至」開運6秘法：

秘法一「吃湯圓」，當天要吃9顆或其倍數，「白色湯圓」提升人緣、貴人運，而「粉紅湯圓」增加姻緣。



秘法二「座北方」，冬至當天，可在家中或辦公室北方位置休息、冥想或小憩，躺草皮 15 分鐘效果更佳。吸收北方旺氣磁場，增強陽氣，活力滿滿。



秘法三「紅豆36顆」，準備36顆紅豆放入紅包袋，置於枕頭下直到下一個冬至，幫助穩聚財庫、催旺財運冬至後陽氣漸長。



秘法四「廟宇點燈」，到廟宇拜拜、點燈，祈求來年平安順利。



秘法五「檀香淨化」，建議午時（11-13 點）點檀香繞屋一圈，再走向屋外，祛除霉運；粗鹽撒於四角及門口，淨化磁場、消除負能量。



秘法六「吃豬腳麵線」，象徵「踢開霉運」，為長輩添壽，也助犯太歲生肖轉運。

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：80年一次「冬至碰上天赦日」！命理專家囑「8生肖轉運補運」要抓緊

