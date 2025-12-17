80年難得一遇！2025年最後一個「天赦日」與冬至同一天 祭拜玉皇大帝祈求好運

在傳統文化中，「天赦日」被視為一年中最為吉祥的日子之一，這一天被認為是向玉皇大帝懺悔、請求赦罪的好時機。根據古書記載：「春赦戊寅夏甲午。戊申赦日喜秋逢。三冬甲子甚為吉。」這些日子被認為是百無禁忌的好日子，唯一不宜殺生，因為上天有好生之德。

▲ 台中樂成宮玉皇大帝。（圖／楊登嵙 教授）

2025年12月21日（農曆11月2日），這一天不僅是「天赦日」，也是「冬至」，這樣的巧合在80年中僅此一次，效果特別強大。這也是2025年最後一個「天赦日」，因此被視為一個不可錯過的機會。許多人會選擇在這一天焚香祈求，或是到廟裡懺悔，祈求玉皇大帝的寬恕與赦免。

「天赦日」的意義在於化解冤親債主，祈求運勢開泰，讓健康與財運都能順遂。對於那些生活不如意的人來說，這一天是一個重新開始的機會。許多人相信，在這一天祭拜完玉皇大帝後，再進行補財庫、求好運的儀式，可以達到事半功倍的效果。

在這一天，祭拜的最佳時間是早上5點至下午3點。需要準備的供品包括清茶三杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓十二顆（象徵一年十二個月破繭而出、開運）、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物品。在祭拜時，記得口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址等詳細資訊，並將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，並盡可能降低罪罰。最後，將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，並將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化。

這一天的儀式不僅僅是一種傳統，更是一種心靈的淨化與重生的契機。對於那些希望在新的一年中獲得更好運勢的人來說，這是一個不可錯過的機會。無論是祈求健康、事業順利，還是化解官司糾紛，這一天都被認為特別靈驗。

因此，2025年的最後一個「天赦日」不僅是一個傳統的節日，更是一個讓人們重新審視自己、尋求內心平和的日子。希望大家都能善加利用這一天，為自己和家人祈求一個美好的未來。

（本文作者為 社團法人台中市名門命理教育協會 創會理事長 楊登嵙 教授）

