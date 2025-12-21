80年一遇冬至來臨！命理師分享「9大開運法」

冬至將至，命理師楊登嵙也分享「9大開運法」，提供民眾在冬至時節完成這些習俗保佑新的一年運勢。取自楊登嵙臉書



2025年的冬至將在今（21）日晚上11點4分交替節氣，說到冬至，許多人都會聯想到吃湯圓，不過命理師楊登嵙也建議，冬至除了吃湯圓，也可以去廟宇參拜玉皇大帝補財庫、求好運，以及吃豬腳麵線、餛飩、水餃等食物，有助讓未來運勢更順遂。

楊登嵙表示，今天的深夜11時4分會進入「冬至」節氣，也稱「冬節」、「長至節」、「亞歲」等，從這天起，太陽直射南回歸線，所以北半球白天最短，黑夜最長，過了冬至後，日光照射北移，白天愈來愈長，黑夜愈來愈短，陽氣漸始，一陽來復。他也分享了9大冬至的開運方式，提供給民眾參考，並強調今年冬至恰逢「天赦日」這是80年難得一遇補運效果特強，一定要把握。

廣告 廣告

1.吃湯圓圓滿如意：紅湯圓代表金，可招桃花、招人緣，白湯圓代表銀，可招財、旺事業。紅白湯圓各一顆，象徵招人緣與財氣。

2.吃豬腳麵線延壽除晦：今年沖犯太歲生肖為屬兔和雞，為人子女的可以在這一天買豬腳麵線給父母吃，寓意延壽、除晦氣，為長輩添福。

3.吃餛飩增智慧：飩餛代表天地交運，陰陽交替混沌不明之際，各種壞運氣都可以順利換運，迎接各種嶄新能量。而對於一些不愛讀書、學業不佳的學子們，可以在冬至當天吃一碗餛飩，代表「混沌初開」，增長一下智慧，有助學業與思路清晰。

4.吃水餃旺財：水餃外形如元寶，吃水餃寓意財源廣進。

5.冬至進補養元氣：為了抵禦嚴冬，身體會消耗掉比平常更多的熱量，因此以高熱量的食品進補，是符合養生之道。冬至進補的食品以肉類為主，再加上各種滋補的藥材燉煮，養精蓄銳、補充元氣，元氣足，神清氣爽，好運氣跟著到。

6.添新衣新鞋助家運：冬至大如年，象徵更新氣場，今年沒時間替雙親過節的子女們，不妨趁這一天帶父母親出外走走，尤其是平時與婆婆關係處得不好的媳婦，更要利用這一天送公婆一雙新鞋或新衣，有助改善婆媳間的關係。家庭和諧，有助運勢順暢。

7.祭祖求家族興旺：日屬陽，夜為陰，冬至後白日漸長，陽氣勃發，是祭天的最佳時節。擺湯圓在神桌上祭祀祖先，祈求保佑後代子孫興旺。

8.拜月老求姻緣：未婚男女可利用冬至到月老廟祈求緣份，先備妥五色絲線，即綠色、紅色、白色、黑色、黃色，分別代表東、南、西、北和中央五個方位及木、火、金、水、土五行，結成五色繩。準備湯圓、糖果、鮮花、五色水果、紅棗、桂圓等供品，誠心誠意祈求月老賜良緣，增進喜氣，招來緣份。

9.擺姻緣線旺人際與事業：2025年喜星、桃花星與官星齊聚在東南方，可在此方的位置擺設向月下老人求來的紅線和緣錢或五色繩，有助事業與人際提升。

更多太報報導

富豪淫魔檔案公開不到1天 裸女、川普照片悄悄下架挨轟

急赴廈門為擋軍購預算？翁曉玲稱自費參訪遭惡意抹黑：勇往直前

小橘書不是發假的！遇上恐攻怎麼辦？醫師推薦這4頁必看