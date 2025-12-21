80年一遇冬至「天赦日」 補財運「黃金日」廟宇湧人潮

高雄市 / 綜合報導

今(21)日是農曆冬至，也是今年最後一個「天赦日」，這是80年才能碰到一次的「巧遇」，民間相傳，這一天是改運補財庫的超強黃金日，因此，高雄市幾個大型廟宇都湧入大批人潮！像是三民區的玉皇宮，光是排隊要買金紙的民眾就排了200多公尺，得等30到40分鐘才能買到，還有另一間三鳳宮，廟裡等著改運的民眾也是大排長龍，金紙在 走道上 堆成了小山；另外，拜武財神的關帝廟，求財運的信眾也是從廟裡排到廟門外，有民眾說，拜拜人潮簡直就像過年。

好多人人好多，路邊排了一整排，排隊的從廟裡排到了外頭，排了兩百多公尺，等著要買金紙，走進廟裡來，大殿快被擠爆，一個個把香舉高高，就怕碰到人，外面要進來的，要等一批拜完，大家得輪流。

高雄三民區玉皇宮，一早廟門開，來拜拜的人潮就沒斷過。信眾說：「冬至，然後好像又有不知道什麼日，就說今天就很厲害這樣子，所以就要來祈福，就很難得有啊，剛好就帶小朋友一起過來這樣子。」今日冬至剛好遇上，今(114)年最後一次的天赦日，80年才一次的巧遇，民間相傳是超強改運日，而離玉皇宮不遠的三鳳宮，信眾也是大排長龍，大家耐心等候，就是等著拜拜改運，去除整年的晦氣，廟裡供桌上的金紙，一疊疊疊滿滿，連走道都疊出一座座小山，除了改運當然還要求財，拜財神的武廟關帝廟，賣金紙處也是排好長，大殿也是滿滿的信眾，拜完還要摸摸金元寶。

信眾說：「希望生意興隆，補財庫啊，祈求媽媽身體健康，今天人很多，今天人潮可能不輸過年。」每個人都把握這求財運黃金日，要把財庫補好補滿，開店做生意的有好業績，上班族則求能加薪，還能領個好年終。

