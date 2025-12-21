80年一遇！冬至撞天赦日 民眾吃水餃「旺財」

台北市 / 綜合報導

迎來一年一度的冬至，除了要吃湯圓之外，有不少民眾會吃熱騰騰的薑母鴨進補，為了迎接客人，營業時間還沒到店家就已經開始準備。另外今年冬至恰好碰上天赦日，是80年一遇，有民眾特別去吃水餃，象徵吃元寶補財庫。在澎湖則有傳統習俗「捏雞母狗」，將麵糰搓揉成雞、狗、牛、豬等外型，怎麼捏就看自己的創意。

在大鍋內加入麻油，先把老薑煸香，接著倒入大鍋鴨肉，開大火把肉炒到變色之後，再加入米酒調味繼續攪拌，一大鍋熱騰騰的薑母鴨完成了，迎來冬至節氣，薑母鴨是不少民眾進補的首選，喝下一口熱湯身體也暖呼呼，為了滿足饕客，店家更是得早早提前準備，因為每到餐席時段總是人潮滿滿，不過今年冬至，恰好碰上天赦日，是80年難得一遇，同時也是補財庫消厄運的好時機，而水餃的外型跟元寶相似，在這一天也有不少民眾，來吃水餃旺財補財庫。

廣告 廣告

民眾VS.記者說：「多吃一點，可以補補財庫，對，剛好有看到說補財庫，要去拜拜，所以來吃個元寶，對。」冬至這一天，不只吃進補的薑母鴨跟水餃，在澎湖還有一項祭祖傳統習俗，就是糯米製成的麵糰，捏成雞狗牛羊豬等外型，再上色點綴，各式各樣的可愛造型，讓來DIY體驗的民眾都說很有特色。

體驗民眾說：「我手上這個是老師捏的，特別強調牛的脊背的形狀，非常可愛。」湖西鄉南寮社區理事長陳有擇說：「現在演變到說任何造型都可以來捏，皮卡丘，多啦A夢，恐龍都可以。」

這項習俗在澎湖當地傳承數百年，用來代替牲畜來祭祀祖先，祈求六畜興旺豐收，現在還進化成觀光行程，讓冬至不只能搓湯圓，還有捏可愛的雞母狗，讓民眾自己DIY。

原始連結







更多華視新聞報導

迎接冬至！命理專家揭6大禁忌 不宜熬夜、晚上9點後出門

本週迎冬至！4顆甜湯圓=1碗飯 營養師授「健康吃法」

訂薑母鴨店大包廂沒付訂金還失約 店家嘆：損失逾2萬

