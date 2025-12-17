80年一遇 天赦日逢冬至 祈求消災解厄補財庫

天赦日參加義賣活動，拜拜兼行善，一舉兩得。

（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

十二月二十一日是農曆十一月二日，既是「天赦日」，也是冬至，命理老師說八十年難得一遇，宜把握蛇年最後一個天赦日祈求玉皇上帝消災解厄，贖罪補過，同時大補財庫。開基玉皇宮依往例，把當天義賣補運金所得，悉數捐給健保署南區業務組媒合的偏鄉醫療設備，包括牙診床和行動式Ｘ光機，嘉惠社區老幼。

依據台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授的說法，在傳統文化中，天赦日被視為一年中最為吉祥的日子之一，這一天被認為是向玉皇大帝懺悔、請求赦罪的好時機。更廣義的說也可祈求消災解厄，求得玉帝原諒後，就可利用這個機會進補財庫，反正就是知錯能改、善莫大焉。

命理老師也強調，天赦日另一層意義在於化解冤親債主和官司糾紛，祈求運勢開泰，讓健康與財運都能順遂。對於生活不如意的人來說，天赦日可視為「重生」的開始，在這一天祭拜完玉皇上帝後，再進行補財庫、求好運的儀式，可以達到事半功倍的效果。

十二月二十一日這一天不僅是「天赦日」，也是「冬至」，這樣的巧合在八十年中僅此一次，效果特別強大。同時因是二０二五年最後一個天赦日，因此被視為一個不可錯過的機會。許多人會選擇在這一天焚香祈求，或是到廟裡懺悔，尤其希望能獲得神位最高的玉皇大帝之寬恕與赦免，所以幾家主祀玉皇上帝的宮廟，這一天都人潮洶湧。

開基玉皇宮從去年開始，逢天赦日必辦補運金義賣活動，當日所得悉數捐做公益，今年五個天赦日的義賣所得已超過二百萬元，全部捐給健保署為偏鄉國小添購牙科診療椅和行動Ｘ光設備，照顧一口爛牙的偏鄉小孩和行動不便的老人。二十一日的天赦日適逢冬至又是週日，義賣勢必超乎預期。

錯過蛇年最後天赦日的民眾，丙午馬年天赦日有六天，分別是正月十七日、三月十八日、四月初四日、六月初六日八月二十一日、十一月八日，均是農曆。