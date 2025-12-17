80年一遇！12/21冬至撞天赦日 命理師曝5招轉運法

2026年即將到來，命理師湯鎮瑋指出，12月21日冬至恰逢「天赦日」，形成未來80年罕見的超級轉運吉日，無論是想化解太歲年的不利運勢，或是希望好運加乘，這天都是絕佳時機。

12月21日冬至恰逢「天赦日」。（示意圖／Unsplash）

湯鎮瑋建議，運勢越差的時候，越需要注重外在打扮，剪髮、染髮或換上新衣都能改變外在磁場，提升個人氣場。許多人在運氣不佳時容易無精打采、忘記打理自己，但這正是需要透過改變造型來轉換能量的時刻。

針對斷捨離，湯鎮瑋提醒，造成負面情緒的人事物都需要有智慧地處理，舊衣物、舊家具若狀況良好可捐出行善，內心的負面情緒也需要淨化。佛教徒可透過唸誦六字大明咒或心經來清理內在，其他宗教信仰者也應找到適合自己的放下方式。

廣告 廣告

立冬與冬至都是換新運的關鍵時刻，今年冬至節氣遇上天赦日，湯鎮瑋認為是點光明燈的大吉之日，可為2026年運勢預先暖局。這天置辦新衣物或將曾經加持過的開運小物擺放在身邊，都能發揮強大的能量加持效果。

湯鎮瑋建議可以透過打掃改變運勢。（示意圖／取自pexels）

居家風水的淨化與補強也相當重要，湯鎮瑋指出，自覺運勢不佳時，打掃房子或做其他事情轉移注意力，跳脫窒礙時空，運勢也會隨之改變。他建議在家中擺放除障草、檀香、艾草或五寶草來淨化空間。若感覺障礙深重、常「卡」到不乾淨的東西，可使用經過加持的金剛砂進行淨化，將其灑在家中四個角落或隨身攜帶以設下結界保護自己。

對於2026年適逢「意外血光之年」的生肖，湯鎮瑋特別建議，體質允許的話應去捐血，因為捐血不僅能行善助人，在運氣很背、感覺卡卡的時候更能發揮自助效果。台灣血庫長期處於告急狀態，從事這項有意義的善行，既能幫助他人也能為自己化解血光。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

基隆市立田徑場招商！ 謝國樑：預計115年8月開放啟用

「我想要你」曖昧訊息假的！王定宇：葛斯齊該道歉

清潔劑掩護運毒！1.42公噸「喵喵」原料入境 桃檢起訴