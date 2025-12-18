80年1次「罕見強運日」要來了！5大轉運秘訣曝光 2026一路旺整年

生活中心／許智超報導

今年冬至與年度最後的天赦日是同一天，艾菲爾老師分享5個轉運秘訣。（圖／資料照）

今年12月21日不僅是二十四節氣中的「冬至」，更是年度最後的「天赦日」。對此，塔羅牌老師艾菲爾表示，雙重的吉慶能量提供了年度中最為強大、也最不容錯過的轉運契機，因此要把握這個好日子，讓你在2026年迎來財庫、桃花大滿貫！

艾菲爾在臉書發文指出，天赦日結合冬至的強大能量，重點在於「赦罪」與「轉陽」，其核心是先將過去一年的晦氣與阻礙清除，再引進新的、積極的能量。他也分享以下5個轉運小秘法，能有效幫助你去舊迎新。

廣告 廣告

1.【雙數湯圓轉運】紅白配，人緣旺

「家家吃湯圓」是冬至的傳統，湯圓圓滿的形象，象徵著團圓與運勢圓融。轉運的關鍵在於雙數與顏色搭配，務必食用雙數顆湯圓如6顆、8顆，且至少要有一顆紅湯圓和一顆白湯圓，紅湯圓主喜氣、招桃花與感情，白湯圓主清淨、招人緣與貴人。雙色搭配，代表人緣財與正緣都能圓滿，享用時需心懷感恩與對來年的美好期許，這樣每一口吃下的不只是甜糯的米食，更是你對未來運勢的甜蜜願景。

2.【孝親納福】豬腳麵線報親恩

豬腳麵線在傳統文化中，有去霉運、添壽祿的涵義，豬腳去穢，麵線添壽。在強運日這天及冬至期間（12月21日至1月4日），買一份豬腳麵線給父母，不僅是報答親恩、積累孝親福報，更是以實際行動為自己斬斷過去一年的不順與障礙，而父母接收到的福氣會間接回向給子女，形成正向的能量迴圈，為自己在新一年建立堅實的貴人基石。

3.【接引財氣】發財水與買彩券

冬至是「一陽來複」的日子，這天接引的水氣與財氣尤其強大，可準備一個乾淨的容器，裝滿銀行求來的水或家中的飲用水，將「財水」放在財位，象徵「聚水生財」。此外，冬至這天也是財氣轉旺的時機，可試試手氣買張彩券，是向宇宙發出「渴望財富」的信號，但切記，量力而為，重點在於「納氣」而非「賭博」。

4.【淨化磁場】不吵架、不鬥嘴

強運日最忌諱負面情緒的能量洩漏，言語爭執與鬥嘴會極大地破壞當日的祥和氣場，使原本引進的喜氣與財氣流失，因此當天務必保持心平氣和、和顏悅色，即使遇到不順心的事，也要做到「忍住不發」，維持家庭與個人磁場的高度和諧，才能讓好的能量停留，為轉運儀式創造最佳的環境。

5.【換舊迎新】吃餛飩、新鞋襪

吃餛飩在傳統中象徵著「天地交運」，其形狀像雞蛋，代表著混沌初開，寓意著新的開始；新鞋、新襪子則是讓自己踏上新氣象的行動，腳踏新鞋，寓意「走新路、開新局」；穿上新襪，代表運勢重新被包裹、被保護。選擇一雙充滿活力或財氣旺盛的顏色，能讓你輕快地迎接2026年的每個挑戰。

艾菲爾說明，人緣與桃花運是財運的貴人基礎，沒有良好的人脈，財富難以持續，冬至期間的暖陽回歸是催動情感運勢的最佳時機，以下6個小秘法，專注於提升個人魅力與愛情磁場：

●紅白湯圓：情感圓滿，引進正緣

紅白湯圓是情感運勢的基石，紅色的喜氣能催動桃花主動靠近，白色的純淨則能吸引優質的貴人與正緣。食用時，想像自己被幸福、溫暖的能量包圍，將意念的力量注入其中。

●甜蜜引力：吃顆糖果

甜食具有強大的甜蜜招引力，在強運日吃一顆糖果，不僅是讓自己開口說好話、說甜話，更是讓自己的言行舉止充滿吸引力。代表你將以甜蜜、樂觀的態度面對新的感情與人際關係，自然能吸引到同樣正向的人。

●香氣佈局：點燃香氛蠟燭

香氛蠟燭能創造溫暖、浪漫的氛圍，同時利用氣味來淨化與提升個人磁場，冬至期間可選擇玫瑰、檀香或柑橘等能提升愉悅感與吸引力的香型，蠟燭燃燒的火光象徵著「愛情的火苗」被點燃，讓你的魅力光芒四射。

●紅線繫緣：繫上五色紅繩

「紅線」是傳統中月老牽線的象徵，冬至期間選擇一條包含五種顏色（代表五行平衡與圓滿）的紅繩，繫於手腕或貼身處，這不僅是祈求正緣、貴人的儀式，也象徵著將好的人緣穩穩地繫在自己身邊，不讓好運溜走。

●心形聚焦：佩帶愛心形飾品

愛心形狀是愛與能量的聚焦符號，冬至期間佩戴愛心形狀的飾品，無論是項鍊、耳環或戒指都可以幫助你集中對愛情的嚮往，並向外界散發出接受愛、渴望愛的訊號，提高吸引正緣的準確性。

●紅唇魅力：塗上紅色系唇膏

唇膏是強化說話魅力與氣場的重點，紅色系是最具開運、增強自信的色彩，冬至期間塗上紅唇，象徵著你將以自信、積極的姿態迎接新的人際關係與機會，讓每一次開口都能吸引目光、帶來好運。

艾菲爾最後說，2025年最後的天赦日與冬至的完美結合，是宇宙賜予的年度總結與重新啟動的機會，這不僅是一場傳統的節日，更是一場高規格的個人轉運儀式，透過以上方式調整，能徹底清空舊年的晦氣，並為2026年的桃花、財庫、事業完成最高效率的佈局，請懷著一顆虔誠、感恩、積極的心，迎接這個強運日。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

更多三立新聞網報導

500元假鈔流竄全台？網瘋傳對比圖喊「市場都在用」 真相曝光

青山王祭電眼女警爆紅！本尊身分被起底 「無罩高清照曝光」網暴動

好天氣沒了！這縣市今大雨 明起連2天雨彈襲「中南部也躲不過」

電扶梯會吃人？網瘋傳「第2塊板子」不能踩 專家曝真相

