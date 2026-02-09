80歲中風年長婦人24小時內轉危為安 中醫大新竹附醫說眉角在這裡

中醫大新竹附醫腦中風中心主任錢駿(右)醫學影像科醫師李喬華(左)2人攜手花3個時間接力搶救，成功讓80歲年長婦人在凶險的腦中風發作24小時內轉危為安。 (記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕一名80多歲年長婦人某天突然口齒不清，眼歪嘴斜，肢體無力在家倒下、陷入昏迷。經送到中國醫藥大學新竹附設醫院急診，經該院確認是急性缺血性腦中風後，在腦中風中心主任錢駿攜手醫學影像科醫師李喬華聯手搶救3個小時後，患者就恢復清醒、四肢也逐漸恢復力氣，隔天病況穩定就能離開加護病房轉入一般病房接受後續治療和復健訓練計畫。等於阿婆急性中風後因為及時送醫搶救，24小時就平安轉危為安。

錢駿說，年長婦人前述的幸運來自於他們先後做了全部健保就能支應的「腦部電腦斷層血管」跟「腦部電腦斷層灌注」2個影像攝影！

他說，年長婦人的左側中大腦動脈M2第2分支上支阻塞，這個阻塞處一般血管攝影不易清楚呈現，若僅依賴常規影像，可能會錯失診斷與治療時機。所幸中醫大新竹附醫透過腦部電腦斷層灌注攝影輔助，才能即時確認而有機會搶救腦組織，進而迅速啟動取栓手術，一次就完整把血栓移除，成功挽回腦功能。要是沒有做灌注攝影，可能因無法明確看到血管阻塞點而錯失通血管治療機會，僅能保守用藥，治療成效將大打折扣。

不過他也直言，腦部灌注攝影目前並非國內強制常規檢查，只是他們醫院認為這個在急性中風判斷上具有關鍵價值，可以提供更客觀的血流資訊，特別有助於辨識「不典型、難診斷」的中風個案。

李喬華則說，一般遇到急性缺血性腦中風，也就是剛發作3到4.5個小時內，會施打靜脈血栓溶解劑(如 rt-PA)，主要在溶解血栓、恢復血流。但從腦部電腦斷層血管攝影發現阿婆同時合併有顱內動脈瘤，若靜脈血栓溶解劑打下去，就可能引發動脈瘤破裂造成死亡的嚴重後果，主因是動脈瘤壁非常脆弱。

錢駿說，中風是跟時間賽跑的疾病，從發作開始，腦組織便持續受損。近年中風已有年輕化趨勢，不分年齡都應提高警覺。民眾可用「微笑、舉手、說你好」3步驟自我檢查，只要任一項做不到，應立刻就醫。門診評估中，醫師會留意是否出現單側肢體無力或麻木、講話含糊、嘴角歪斜、吞嚥困難，以及視力模糊、視野缺損或眼球轉動異常等症狀。發作時間若在24小時內，通常會建議積極影像檢查與治療。

