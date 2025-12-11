80歲中風，寫字像小學生…國際牌長媳簡靜惠走路復健、靠讀書和年輕人聊天，把老年活得幸福又優雅





編按：簡靜惠是國際牌創辦人、臺灣松下電器前董事長洪建全的長媳，1971年銜命創辦洪建全基金會，為推動台灣藝術文化發展做出重大貢獻。八十歲退休後，她仍有豐富的人生計畫待開展──然而，一場中風導致她的右半邊肢體失去知覺，一切重新開始。

她慢慢地練習走路，用小學生習字簿重學寫字，坦然學習與病痛共存，而靜養期間終能停下腳步看夕陽河景，領悟：「原來當身體崩壞了，其他的知覺和感覺卻清明起來，這未嘗不是一種收穫。」

廣告 廣告

她說，若生命的組成只是「片刻」，就要把握現在的每一個片刻，好好活著。「每天起床後，我看著鏡中的自己說：『不錯，你今天還活著！要笑！』」藉由分享自己的生命淬鍊，告訴大眾：就算老了、病了，也要努力地活著。

為自己而走，我的老年可以很優雅。

為了健康，堅持走路

二○二二年時，朋友王伯元送我一本書：《緬懷──李國鼎紀念文集》。李先生是經濟學家，曾任經濟部長和財政部長，並推動許多經濟建設，對台灣很有貢獻，全台深受其惠。

我更佩服李先生為人處事的人生哲學，尤其是在生活上的自律、自省和自尊。

李先生退休後，不願麻煩守衛、僕役，但為了健康，他遵循醫師指示而堅持走路運動，於是他不外出，在自己家裡來回地走。

李先生走路運動也如工作般有紀律和規範。他用象棋和核桃計步數，從臥房走到書房算是一趟，走一趟放一顆象棋，集滿十顆象棋就換一顆核桃（核桃是十進位），再將核桃丟入罐中，直到走滿三顆核桃就休息。我覺得這個方法好玩，不方便出門時很管用，我也奉行之！

走路是最好的復健

二○二三年七月在美國小中風的後遺症，是右邊手、腳的行動不靈光。我回到淡水的家休息、養病，這才發現自己住了十多年面對著淡水河景的住居，竟然從沒靜下心來觀賞，辜負了就在眼前的美景，錯過了季節交替的美麗氣象！

其實河景年年依舊，是我的心境已經不同。

走路是最好的復健，而屋前的陽台是最好的場所。吃完早餐後，我就在陽台散步，拄著枴杖，一步一步地走，一邊看著面前的淡水河波光粼粼地流淌著。

當然我明白，八十多歲的自己年紀大了，手、腳本來就在慢慢地老化，何況大腦受了傷，影響到右邊的身體，只能就這麼緩慢地進展。雖說有進展，但有時也會退步，還真是不習慣。後來細想，反正年歲已高，眼力也不好，我就把生病當成一件要事來處理吧。我很慶幸生了場病，可以安然地在家養病。否則以我這好動又喜歡熱鬧的個性，一定「不安於室」的，天天想往外跑。

久病不免痠痛，手臂不能抬舉，腰骨不堪久坐，舉步維艱……但還是要站起來走路！

午後，對著青山綠水讀書，讀累了，站起來走路！繞著陽台、扶著欄杆，來回地走。

生病之後，我對於自己的身體開始加以注意，不再自信滿滿地輕率過日子。又想著將來可能要從淡水搬回市區，和兒子、媳婦一起生活，於是也把曾在台北東區住了三十幾年的房子處理掉，準備依靠他們過日子。

我明白這樣的處理，對於我這樣獨立慣了的人，需要很大的心理調整。首先要忍受他們對我的飲食及行動管理，不能獨自行動、外出必報備等等，需要重新適應。

這是人走向老的過程，每個人都一樣，但這是我的選擇。

▲簡靜惠2021年獲頒文化部「文協獎章」，由文化部長李永得親頒。（圖／洪建全基金會提供）

學習老：凡事要慢，不能急

接著是自己要學習「老」這件事：行動不再那麼利索、快速，凡事要慢，不能急，不能同時做兩件事。

有一次就因為一邊走路，一邊扣釦子，差點跌倒。我手上的Apple Watch智慧型手錶的偵測功能，馬上傳送訊息通知兒子，他立刻就知道我的狀況。我一向不喜歡被管，如今老了，卻一天到晚被管：這不能做、那不可行……才知道以前當主管去管人、管事，有多被人嫌。

又有一次只是一轉身，不小心就扭了腳踝，行動變得更不便，每天得慢慢地練習走路。年輕人可能一週就好，我卻過了五個禮拜，還要搖搖擺擺地學習走路。

而右手臂也因為中風，讓我握筆不易，寫起字來歪七扭八。我買了小學的國語生字簿來練習，每天寫幾頁，但進步不大。

幸好還可以看書，既然眼力不好，就分段看吧，分配在早、中、晚各看一個小時。看些台灣景點的書，假裝是出去旅遊，聊勝於無。

沒辦法，認老吧！行動不如從前利索，頭腦也不靈光，忘東忘西的，常常是說了前面，就忘記後面要說什麼，「那個……那個……那個……」等著別人來接話。

但，「老」是一種必然的生理現象，加上我小中風之後，身體機能減弱，更有很多不方便的地方，而且已年過八十，是真的不能再像以前一樣日行萬步，指手劃腳地指揮了。

我需要面對現實，對於生活要謙虛。

我的老年可以很優雅

八十歲前，我常誇口說：「老就老唄！我不在乎！我不怕！」

現在當然也不是怕，只是感覺上比較複雜。從前以為自己的內心很堅強，其實不然。

生病隔年的暑假，女兒和女婿帶孫女回來，在淡水陪我住了一個禮拜，之後他們一家就搬到台北市的飯店去住了，因為孫女要上夏令營學中文。那時我心裡不免惆悵。以前我們也常聚聚散散，但年紀越老越難，對很多事、很多人，很敏感，很珍惜，容易感傷，也容易不捨……

我自認是一個比較鈍感的人，但是年過八十又生病以後，天天在家面對山水；雖然覺得已經非常幸運了，可以自己決定生活的各種型態，又有幫手，還有兒子和媳婦常來探望，親戚也常來，不過，當兒女們要回家或離開時，還是覺得若有所失。

然而，生活總是需要改變與調適的。

好在我的頭腦還是可以思考、有想像力；四肢雖有不便，還是可以慢慢走動；眼睛雖然退化，也還是可以少量地看書，耳朵也能聽聽音樂……我還是幸福的，就這樣想著來調適自己吧！

日本作家曾野綾子曾寫過《優雅老年的人生收穫》一書，我喜歡這個書名。老與病，似乎是連在一起的。曾野綾子老了，也病了，但在做得到的情況下，被譽為「國際親善活動家」的她還是多次前往非洲、東南亞探訪志工和難民。這本書帶給我無比的勇氣：人雖然生病了，也要努力地活著。

我認真做復健，每天分時段，早、中、晚繞著陽台走路，看著風景發呆。我跟合得來的老友相聚，也找年輕的朋友聊天，把日子過得豐潤又開心。 我的老年還是可以很優雅。我努力著！

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG

（本文摘自《面對老，我有備而來》寶瓶文化出版，簡靜惠著）





更多幸福熟齡文章

71歲丈夫賠光300萬退休金，60歲的她才明白，婚姻最怕的不是沒錢，而是對「家庭財務」一無所知

睡前差一件外套，隔天差一條命！53歲國小師晨跑心梗倒地…醫曝5因素「猝死開端」：天冷時6招保命

他50歲勞保一次領爽花光「還能工作有後路」…被資遣才驚覺4大國家補助全沒了：代價遠超過想像



