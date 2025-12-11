80歲中風，寫字像小學生…國際牌長媳簡靜惠走路復健、靠讀書和年輕人聊天，把老年活得幸福又優雅
編按：簡靜惠是國際牌創辦人、臺灣松下電器前董事長洪建全的長媳，1971年銜命創辦洪建全基金會，為推動台灣藝術文化發展做出重大貢獻。八十歲退休後，她仍有豐富的人生計畫待開展──然而，一場中風導致她的右半邊肢體失去知覺，一切重新開始。
她慢慢地練習走路，用小學生習字簿重學寫字，坦然學習與病痛共存，而靜養期間終能停下腳步看夕陽河景，領悟：「原來當身體崩壞了，其他的知覺和感覺卻清明起來，這未嘗不是一種收穫。」
她說，若生命的組成只是「片刻」，就要把握現在的每一個片刻，好好活著。「每天起床後，我看著鏡中的自己說：『不錯，你今天還活著！要笑！』」藉由分享自己的生命淬鍊，告訴大眾：就算老了、病了，也要努力地活著。
為自己而走，我的老年可以很優雅。
為了健康，堅持走路
二○二二年時，朋友王伯元送我一本書：《緬懷──李國鼎紀念文集》。李先生是經濟學家，曾任經濟部長和財政部長，並推動許多經濟建設，對台灣很有貢獻，全台深受其惠。
我更佩服李先生為人處事的人生哲學，尤其是在生活上的自律、自省和自尊。
李先生退休後，不願麻煩守衛、僕役，但為了健康，他遵循醫師指示而堅持走路運動，於是他不外出，在自己家裡來回地走。
李先生走路運動也如工作般有紀律和規範。他用象棋和核桃計步數，從臥房走到書房算是一趟，走一趟放一顆象棋，集滿十顆象棋就換一顆核桃（核桃是十進位），再將核桃丟入罐中，直到走滿三顆核桃就休息。我覺得這個方法好玩，不方便出門時很管用，我也奉行之！
走路是最好的復健
二○二三年七月在美國小中風的後遺症，是右邊手、腳的行動不靈光。我回到淡水的家休息、養病，這才發現自己住了十多年面對著淡水河景的住居，竟然從沒靜下心來觀賞，辜負了就在眼前的美景，錯過了季節交替的美麗氣象！
其實河景年年依舊，是我的心境已經不同。
走路是最好的復健，而屋前的陽台是最好的場所。吃完早餐後，我就在陽台散步，拄著枴杖，一步一步地走，一邊看著面前的淡水河波光粼粼地流淌著。
當然我明白，八十多歲的自己年紀大了，手、腳本來就在慢慢地老化，何況大腦受了傷，影響到右邊的身體，只能就這麼緩慢地進展。雖說有進展，但有時也會退步，還真是不習慣。後來細想，反正年歲已高，眼力也不好，我就把生病當成一件要事來處理吧。我很慶幸生了場病，可以安然地在家養病。否則以我這好動又喜歡熱鬧的個性，一定「不安於室」的，天天想往外跑。
久病不免痠痛，手臂不能抬舉，腰骨不堪久坐，舉步維艱……但還是要站起來走路！
午後，對著青山綠水讀書，讀累了，站起來走路！繞著陽台、扶著欄杆，來回地走。
生病之後，我對於自己的身體開始加以注意，不再自信滿滿地輕率過日子。又想著將來可能要從淡水搬回市區，和兒子、媳婦一起生活，於是也把曾在台北東區住了三十幾年的房子處理掉，準備依靠他們過日子。
我明白這樣的處理，對於我這樣獨立慣了的人，需要很大的心理調整。首先要忍受他們對我的飲食及行動管理，不能獨自行動、外出必報備等等，需要重新適應。
這是人走向老的過程，每個人都一樣，但這是我的選擇。
▲簡靜惠2021年獲頒文化部「文協獎章」，由文化部長李永得親頒。（圖／洪建全基金會提供）
學習老：凡事要慢，不能急
接著是自己要學習「老」這件事：行動不再那麼利索、快速，凡事要慢，不能急，不能同時做兩件事。
有一次就因為一邊走路，一邊扣釦子，差點跌倒。我手上的Apple Watch智慧型手錶的偵測功能，馬上傳送訊息通知兒子，他立刻就知道我的狀況。我一向不喜歡被管，如今老了，卻一天到晚被管：這不能做、那不可行……才知道以前當主管去管人、管事，有多被人嫌。
又有一次只是一轉身，不小心就扭了腳踝，行動變得更不便，每天得慢慢地練習走路。年輕人可能一週就好，我卻過了五個禮拜，還要搖搖擺擺地學習走路。
而右手臂也因為中風，讓我握筆不易，寫起字來歪七扭八。我買了小學的國語生字簿來練習，每天寫幾頁，但進步不大。
幸好還可以看書，既然眼力不好，就分段看吧，分配在早、中、晚各看一個小時。看些台灣景點的書，假裝是出去旅遊，聊勝於無。
沒辦法，認老吧！行動不如從前利索，頭腦也不靈光，忘東忘西的，常常是說了前面，就忘記後面要說什麼，「那個……那個……那個……」等著別人來接話。
但，「老」是一種必然的生理現象，加上我小中風之後，身體機能減弱，更有很多不方便的地方，而且已年過八十，是真的不能再像以前一樣日行萬步，指手劃腳地指揮了。
我需要面對現實，對於生活要謙虛。
我的老年可以很優雅
八十歲前，我常誇口說：「老就老唄！我不在乎！我不怕！」
現在當然也不是怕，只是感覺上比較複雜。從前以為自己的內心很堅強，其實不然。
生病隔年的暑假，女兒和女婿帶孫女回來，在淡水陪我住了一個禮拜，之後他們一家就搬到台北市的飯店去住了，因為孫女要上夏令營學中文。那時我心裡不免惆悵。以前我們也常聚聚散散，但年紀越老越難，對很多事、很多人，很敏感，很珍惜，容易感傷，也容易不捨……
我自認是一個比較鈍感的人，但是年過八十又生病以後，天天在家面對山水；雖然覺得已經非常幸運了，可以自己決定生活的各種型態，又有幫手，還有兒子和媳婦常來探望，親戚也常來，不過，當兒女們要回家或離開時，還是覺得若有所失。
然而，生活總是需要改變與調適的。
好在我的頭腦還是可以思考、有想像力；四肢雖有不便，還是可以慢慢走動；眼睛雖然退化，也還是可以少量地看書，耳朵也能聽聽音樂……我還是幸福的，就這樣想著來調適自己吧！
日本作家曾野綾子曾寫過《優雅老年的人生收穫》一書，我喜歡這個書名。老與病，似乎是連在一起的。曾野綾子老了，也病了，但在做得到的情況下，被譽為「國際親善活動家」的她還是多次前往非洲、東南亞探訪志工和難民。這本書帶給我無比的勇氣：人雖然生病了，也要努力地活著。
我認真做復健，每天分時段，早、中、晚繞著陽台走路，看著風景發呆。我跟合得來的老友相聚，也找年輕的朋友聊天，把日子過得豐潤又開心。
我的老年還是可以很優雅。我努力著！
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
（本文摘自《面對老，我有備而來》寶瓶文化出版，簡靜惠著）
更多幸福熟齡文章
71歲丈夫賠光300萬退休金，60歲的她才明白，婚姻最怕的不是沒錢，而是對「家庭財務」一無所知
睡前差一件外套，隔天差一條命！53歲國小師晨跑心梗倒地…醫曝5因素「猝死開端」：天冷時6招保命
他50歲勞保一次領爽花光「還能工作有後路」…被資遣才驚覺4大國家補助全沒了：代價遠超過想像
其他人也在看
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 7
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 99
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 8
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 27
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 3
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 22 小時前 ・ 27
請假新制2026元旦上路！ 全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分
勞工請假規則於12月9日公告修正，自明（2026）年1月1日施行。本次修正條文為第7條、第9條，並增訂9-1條。其中，最受矚目的是為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，造成勞工請病假而有不利益之恐懼，其全勤奬金僅得按請普通傷病假日數依比...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 17
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 2
余天自爆「罹患癌症」 已經開刀切除：跟李亞萍分房了
胡瓜11日找來余天、余祥銓父子、黃西田等人一起為公益演唱會「鑽石舞台」宣傳。余天久違現身，他近年其實已經半退休，不願意再上主持，也不願意再表演，一切都是因為聽到做公益，「我就完全不問價碼了！隨便他們開。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 34
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 14
川普「金卡」啟動 3110萬元換美國永居
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）週三（10日）宣布，他長期承諾推動的「金卡」（goldcard）正式開始發售，該卡將為繳納100萬美元（約台幣3110萬元）的個人、以及...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 40
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 1
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 162
五角大廈「機密簡報」曝光！美國恐無力保台 顧立雄回應了
美國《紐約時報》曝光美國戰爭部「優勢簡報」機密文件，內容指出「美軍已不再具備20年前的壓倒性優勢，恐怕無力保台」，現在解放軍擁有足夠飛彈，若發動軍事行動，可能在美國先進武器靠近台灣前，就把那些武器摧毀台視新聞網 ・ 4 小時前 ・ 162
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
MLB／王建民出席冬季會議 當地記者認出他！興奮喊「洋基19勝王牌」
大聯盟冬季會議近期在佛州舉辦，樂天桃猿教練曾豪駒日前以WBC台灣隊總教練身份赴美參加，沒想到王建民竟然也到場，而且還有當地記者在個人社群上發文，直呼竟然能偶遇當年洋基19勝「王牌投手」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 8
早餐吃饅頭、包子胖又傷血糖？營養師曝「先吃這個」差很多 這1時段吃最剛好
有許多是要控制血糖或是體重控制的族群，時常會問營養師：「早餐我可不可以吃饅頭、包子？」營養師林俐岑說，這其實是一個很好的問題，當然可以吃，但怎麼吃就非常重要，可以從「吃的方式」和「搭配的內容」兩方面做調整，並分享幾個小技巧。 1、選擇種類與份量．優先挑全麥、雜糧饅頭：含較多纖維，消化速度慢，血糖上升較緩和。．控制份量：外面市售一顆山東大饅頭一顆白饅頭，醣量約等同 1 碗飯（4份主食），建議半顆為宜，並搭配其他食材。 2、吃的順序．先吃蔬菜、蛋白質，再吃澱粉：先讓纖維與蛋白質打底，能延緩澱粉消化吸收，降低血糖波動。．慢慢咀嚼：細嚼慢嚥可延長消化時間，避免血糖快速升高。 3、食材搭配．搭配蛋白質食物：如水煮蛋（茶葉蛋）、無糖豆漿、豆干、毛豆雞肉，能增加飽足感並延緩血糖上升。．搭配蔬菜或沙拉：膳食纖維能有效延緩血糖上升，避免單吃澱粉食物。．搭配健康油脂：如苦茶油、橄欖油或無調味堅果，可幫助穩定血糖。 4、避免常見地雷．少喝含糖飲料或甜豆漿：饅頭、包子本身就是澱粉，再加含糖飲料，血糖負擔大，所以記得不選米漿、含糖奶茶等．避免油煎包子類：油炸不但增加熱量，還會造成血糖與血脂的雙重負擔。 5、實用常春月刊 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」 力挺這幾人選市長
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。民視 ・ 1 天前 ・ 170
血洗投資客十年有成！新板特區「抬頭路過都是豪宅」五鐵共構與百貨雲集 新北頂級新聚落｜豪宅報報
新板特區有新北市信義計畫區之稱，同樣是市政府所在地，百貨、商業大樓林立，新板特區更為獨特，擁有五鐵共構的板橋車站，交通條件更為優越，更是頂級豪宅聚落，有高達50%都是80坪以上的豪宅，含金量相當高，如今不僅預售豪宅破百萬元，今年中古豪宅也出現第一個晉升百萬俱樂部成員。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 28